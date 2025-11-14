R o m a , 1 4 n o v . - ( A d n k r o n o s ) - P r o s e g u o n o i l a v o r i c h e r e s t i t u i r a n n o a l l a C a p i t a l e i l n u o v o M e r c a t o d e l l ’ U n i t à d i v i a C o l a d i R i e n z o , n e l c u o r e d i P r a t i . P a s s o a v a n t i f o n d a m e n t a l e è s t a t o l ’ a r r i v o n e l c a n t i e r e d e l l e p r i m e “ l a n t e r n e ” , i m o d e r n i b o x l u m i n o s i c h e s o s t i t u i r a n n o i t r a d i z i o n a l i b a n c h i d i v e n d i t a . L e n u o v e s t r u t t u r e , v e r i e p r o p r i d i s p o s i t i v i a r c h i t e t t o n i c i m u l t i f u n z i o n a l i , p o t r a n n o t r a s f o r m a r s i i n e l e m e n t i i l l u m i n a n t i d u r a n t e e v e n t i e m a n i f e s t a z i o n i , c o n t r i b u e n d o a r e n d e r e i l m e r c a t o u n l u o g o v i v o a n c h e n e l l e o r e p o m e r i d i a n e e s e r a l i . N e l n u o v o m e r c a t o t r o v e r a n n o p o s t o 4 1 b o x , d i c u i 2 9 “ l a n t e r n e ” m o b i l i , d o t a t e d i l u c e i n t e r n a r e g o l a b i l e e m e c c a n i s m o d i s o l l e v a m e n t o t e l e s c o p i c o . I b a n c h i s a r a n n o a f f i a n c a t i d a p o s t a z i o n i d e d i c a t e a n c h e a l l a s o m m i n i s t r a z i o n e d i c i b i e b e v a n d e , m e n t r e i l n u o v o l a y o u t p r e v e d e p e r c o r s i c e n t r a l i d i s o s t a e i n c o n t r o c o n c e p i t i c o m e u n a p i a z z a c o p e r t a , p e n s a t a p e r f a v o r i r e l a s o c i a l i t à e l a f r u i z i o n e d e g l i s p a z i d u r a n t e t u t t o l ’ a r c o d e l l a g i o r n a t a . I l p r o g e t t o , f i n a n z i a t o c o n f o n d i g i u b i l a r i p e r c i r c a 4 m i l i o n i d i e u r o , r i e n t r a n e l p r o g r a m m a d i r i q u a l i f i c a z i o n e e v a l o r i z z a z i o n e d e l l o s p a z i o p u b b l i c o p r o m o s s o d a R o m a C a p i t a l e e d è g e s t i t o d a G i u b i l e o 2 0 2 5 S p a i n q u a l i t à d i S o g g e t t o A t t u a t o r e . I l d i s e g n o a r c h i t e t t o n i c o è f i r m a t o d a l l ’ a r c h i t e t t o A n t o n i o A t r i p a l d i d i A d a t S t u d i o , c o n s v i l u p p o i n g e g n e r i s t i c o a c u r a d i L a S I A S p A . L ’ i n t e r v e n t o c o m p r e n d e i n o l t r e i l r e s t a u r o d e l l e f a c c i a t e e s t e r n e , i l r i f a c i m e n t o d e i p a v i m e n t i e d e i l u c e r n a i e u n a n u o v a i l l u m i n a z i o n e c a p a c e d i v a l o r i z z a r e l a m o n u m e n t a l i t à d e l l ’ e d i f i c i o . S e i l a v o r i p r o s e g u i r a n n o s e c o n d o p r o g r a m m a , i l m e r c a t o s a r à p r o n t o a r i a p r i r e a l p u b b l i c o n e i p r i m i m e s i d e l 2 0 2 6 . “ I l n u o v o M e r c a t o d e l l ’ U n i t à r a p p r e s e n t a u n t a s s e l l o c e n t r a l e n e l l a t r a s f o r m a z i o n e d i t u t t o i l q u a d r a n t e d i P r a t i – d i c h i a r a L o r e n z a B o n a c c o r s i , P r e s i d e n t e d e l M u n i c i p i o I R o m a C e n t r o – . N o n s a r à s o l o u n l u o g o d i c o m m e r c i o , m a u n v e r o p u n t o d i a g g r e g a z i o n e , i n g r a d o d i v i v e r e a n c h e d i s e r a e d u r a n t e g l i e v e n t i . I n t o r n o a l m e r c a t o s t i a m o r i d i s e g n a n d o u n i n t e r o q u a r t i e r e , c o n l a r i q u a l i f i c a z i o n e d i v i a O t t a v i a n o , d i p i a z z a R i s o r g i m e n t o e d e l l e v i e p r i n c i p a l i d i P r a t i : u n i n s i e m e d i i n t e r v e n t i c h e r e s t i t u i r a n n o a i c i t t a d i n i s p a z i p i ù b e l l i , p i ù f u n z i o n a l i e f i n a l m e n t e a m i s u r a d i c o m u n i t à ” . “ I l m e r c a t o d e l l ’ U n i t à è u n o d e i s i m b o l i p i ù r i c o n o s c i b i l i d i P r a t i – a g g i u n g e J a c o p o S c a t à , A s s e s s o r e a l C o m m e r c i o d e l M u n i c i p i o I R o m a C e n t r o – . R e s t i t u i r l o a i c i t t a d i n i c o m p l e t a m e n t e r i n n o v a t o , p i ù a c c e s s i b i l e e c a p a c e d i o s p i t a r e n u o v e f o r m e d i s o c i a l i t à , s i g n i f i c a r a f f o r z a r e i l t e s s u t o e c o n o m i c o e c o m m e r c i a l e d e l q u a r t i e r e , m a a n c h e d a r g l i u n a n u o v a i d e n t i t à c o n t e m p o r a n e a c h e u n i s c e t r a d i z i o n e , i n n o v a z i o n e e v i t a d i c o m u n i t à ” .