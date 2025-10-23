R o m a , 2 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - A r r i v a n o q u e s t a s e r a i p r i m i d u e s t u d e n t i p a l e s t i n e s i a t t e s i d a l l ' U n i v e r s i t à d i R o m a T o r V e r g a t a c o n i l v o l o c h e l i p o r t a a l l ' a e r o p o r t o m i l i t a r e d i C i a m p i n o . I l l o r o a t t e r r a g g i o è p r e v i s t o p e r l e 2 0 d i o g g i . S i t r a t t a d i S a j a R . B . A . ( 2 0 a n n i ) e F a w z y M . F . A . ( 2 3 a n n i ) i s c r i t t i r i s p e t t i v a m e n t e a l c o r s o d i l a u r e a t r i e n n a l e i n S c i e n z e d e l T u r i s m o ( c u r r i c u l u m i n I n g l e s e I n n o v a t i o n T o u r i s m F o r M a d e I n I t a l y ) e a l c o r s o d i l a u r e a m a g i s t r a l e i n B u s i n e s s A d m i n i s t r a t i o n , s e c o n d o u n ' a t t e n t a a n a l i s i d e l l o r o p r e c e d e n t e c u r r i c u l u m a c c a d e m i c o . S a j a e F a w z y s o n o i p r i m i s t u d e n t i a d a r r i v a r e s u i s e i a t t e s i a T o r V e r g a t a , v i n c i t o r i d e l l e b o r s e m e s s e a d i s p o s i z i o n e d a l l ' a t e n e o p e r i l p r o g e t t o I u p a l s - I t a l i a n U n i v e r s i t i e s f o r P a l e s t i n i a n S t u d e n t s , c o o r d i n a t o d a C r u i e c o n d i v i s o c o n i l c o n s o l a t o g e n e r a l e d ' I t a l i a a G e r u s a l e m m e . G l i a l t r i s t u d e n t i s o n o a t t e s i n e l l e p r o s s i m e s e t t i m a n e . I l r e t t o r e d e l l ' U n i v e r s i t à d i R o m a T o r V e r g a t a , N a t h a n L e v i a l d i G h i r o n c o m m e n t a c o m m o s s o q u e s t o e v e n t o : " A c c o g l i e r e s t u d e n t e s s e e s t u d e n t i p a l e s t i n e s i s i g n i f i c a n o n s o l o p o r t a r l i v i a d e l l e z o n e d i g u e r r a , m a a n c h e a c c o m p a g n a r l i i n u n p e r c o r s o d i c r e s c i t a p e r s o n a l e e a c c a d e m i c a , o f f r e n d o l o r o l a p o s s i b i l i t à d i c o s t r u i r e u n f u t u r o " . " L a f o r m a z i o n e - s o t t o l i n e a i l r e t t o r e - d i v e n t a i n q u e s t o m o d o n o n s o l o p o n t e c u l t u r a l e e d i d i a l o g o , m a s t r u m e n t o d i p a c e . E d è a n c h e d a q u i , d a l l e u n i v e r s i t à , c h e p u ò n a s c e r e l a s p e r a n z a d i u n a p a c e , n o n o s t a n t e l e i n e v i t a b i l i d i f f i c o l t à " . M a è p r e v i s t a l ' a c c o g l i e n z a d i a l t r i s t u d e n t i p a l e s t i n e s i . N e l l ' u l t i m a s e d u t a s t r a o r d i n a r i a d e l 1 3 o t t o b r e s c o r s o , i l s e n a t o a c c a d e m i c o d i R o m a T o r V e r g a t a h a a p p r o v a t o l a m o z i o n e s u l l a p a c e n e l l a S t r i s c i a d i G a z a e h a r i b a d i t o l ' i n t e n z i o n e d e l l ' a t e n e o d i a l l a r g a r e i l n u m e r o d i b o r s e a n d a n d o o l t r e i 6 v i n c i t o r i . R o m a T o r V e r g a t a s i i m p e g n a a t r o v a r e l e r i s o r s e n e c e s s a r i e p e r b o r s e d i s t u d i o d i t u t t i g l i s t u d e n t i c h e h a n n o p a r t e c i p a t o a l b a n d o p e r i l p r o g e t t o I u p a l s d e l l ' a n n o a c c a d e m i c o 2 0 2 5 / 2 0 2 6 e c h e s o n o r i s u l t a t i i d o n e i . L ' U n i v e r s i t à d i R o m a T o r V e r g a t a i n o l t r e m e t t e a d i s p o s i z i o n e i l P o l i c l i n i c o T o r V e r g a t a , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l a R e g i o n e L a z i o , p e r o f f r i r e c u r e m e d i c h e i n f a v o r e d i p a z i e n t i p r o v e n i e n t i d a l l a S t r i s c i a d i G a z a .