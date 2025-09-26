R o m a , 2 6 s e t . ( A d n k r o n o s ) - “ N o n è p i ù i l t e m p o d i a t t e n d e r e . È q u e l l o d i a g i r e ' N i s i c a s t e , c a u t e ' , d i c e v a n o i L a t i n i . S e n o n p u o i e s s e r e c a s t o , a l m e n o s i i c a u t o . C o s ì o g g i p e r n o i . I l c l i m a è c a m b i a t o , i n c o n t e s t a b i l m e n t e e d a t i a l l a m a n o . T r a s f o r m i a m o c i , c o n l e s t r a t e g i e d e l l a n u o v a i n g e g n e r i a e d e l m o n i t o r a g g i o p r e d i t t i v o ” . C o s ì M a r c o L o m b a r d i , C e o d i P r o g e r , p r i m a s o c i e t à i t a l i a n a i n d i p e n d e n t e d i i n g e g n e r i a , a m a r g i n e d e l l ’ e v e n t o “ S t r a t e g i e D i A d a t t a m e n t o P e r U n C a m b i a m e n t o C l i m a t i c o C h e N o n A s p e t t a : I n g e g n e r i a P e r I T e r r i t o r i E P e r I l P a t r i m o n i o C u l t u r a l e ” o r g a n i z z a t o d a S o f t P o w e r C l u b e s o s t e n u t o d a P r o g e r c h e s i è s v o l t o p r e s s o l a 1 9 . M o s t r a I n t e r n a z i o n a l e d i A r c h i t e t t u r a d e l l a B i e n n a l e d i V e n e z i a o g g i a l l ’ A r s e n a l e . U n v a s t o e p r o f o n d o g i r o d i o r i z z o n t e t r a i p r o t a g o n i s t i i t a l i a n i : i n g e g n e r i , i m p r e n d i t o r i , e s p e r t i d i I t c e f i l o s o f i . P e r c h é è p r o p r i o i l c o n n u b i o t r a l a s c i e n z a d e i m a t e r i a l i e d e l l e c o s t r u z i o n i , l e i n n o v a z i o n i t e c n o l o g i c h e e l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e e i l p e n s i e r o d i q u e l l o c h e s i a m o c h e i n n e r v a e s o s t a n z i a l a m o d e r n i t à e i l f u t u r o c h e v o g l i a m o . È s t a t o F r a n c e s c o R u t e l l i , P r e s i d e n t e d i S o f t P o w e r C l u b a r i c o r d a r e c h e s o n o g l i i t a l i a n i g l i i n v e n t o r i d e l c o n c e t t o d i C i t t à , d e g l i a c q u e d o t t i ( i l p r i m o f u d i A p p i o C l a u d i o i l C i e c o , n e l I V s e c o l o a . C . ) e c h e l a r e s p o n s a b i l i t à c h e s u l n o s t r o p a e s e g r a v a è q u e l l a d i t e n e r e f e d e a l l a s u a e r e d i t à c u l t u r a l e e s c i e n t i f i c a . “ A n o i s p e t t a c o m p r e n d e r e c o m e p o t e r a d a t t a r e c i t t à e i m p r e s e e , s o p r a t t u t t o , i l p a t r i m o n i o c u l t u r a l e a i c a m b i a m e n t i c l i m a t i c i d e l p i a n e t a . ” I l M i n i s t r o p e r l ’ A m b i e n t e , G i l b e r t o P i c h e t t o F r a t i n , i n u n a r t i c o l a t o t e l e i n t e r v e n t o h a s o t t o l i n e a t o c o m e l a v e r a s f i d a c h e c i a t t e n d e s i a q u e l l a e n e r g e t i c a , c o n u n f a b b i s o g n o n a z i o n a l e d e s t i n a t o a r a d d o p p i a r e n e i p r o s s i m i 1 5 a n n i e l a g e s t i o n e i n t e l l i g e n t e d e l l ’ e c c e s s o d i a c q u e : p i o v e t r o p p o , m a n o n s i c o n s e r v a n o l e a c q u e e q u a n d o a r r i v a l a s i c c i t à n o n s i s a d a d o v e p r e n d e r l a . I l t e m a d e l l a g e s t i o n e i d r i c a è s t a t o i l c e n t r o d e l l ’ i n t e r v e n t o d i E r a s m o D ’ A n g e l i s , p r e s i d e n t e d e l l a E a r t h W a t e r A g e n d a F o u n d a t i o n : “ S e n z a c o n t r o l l o d e g l i e c c e s s i i d r i c i e s e n z a u n r i p e n s a m e n t o e d u n a m a n u t e n z i o n e d i a c q u e d o t t i e d i g h e n o n c ’ è f u t u r o ” , m e n t r e i l t e m a d e l l e c i t t à è s t a t o i l c u o r e d e l r a g i o n a m e n t o s v i l u p p a t o d a l l a p r e s i d e n t e d e i c o s t r u t t o r i e d i l i ( A n c e ) , F e d e r i c a B r a n c a c c i o . “ L a r i g e n e r a z i o n e u r b a n a è m o d e r n i t à e c h i e d i a m o a l l e i s t i t u z i o n i r e g o l e n u o v e e f o n d i c e r t i p e r a f f r o n t a r e l a s f i d a c h e n o i s i a m o p r o n t i a s o s t e n e r e , c o n l e c o m p e t e n z e e l e r e s p o n s a b i l i t à c h e g l i i m p r e n d i t o r i s a n n o d i a v e r e ” . M a è l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e e l ’ i n n o v a z i o n e t e c n o l o g i c a a f a r l a d a p a d r o n a n e l l a i n g e g n e r i a p r e d i t t i v a : “ A t t e n d e r e c h e l e c a t a s t r o f i s i v e r i f i c h i n o p e r p o i i n t e r v e n i r e e r i m e d i a r e è t r o p p o c o s t o s o e i n u t i l e ” , c o m e h a d e t t o A l b e r t o T r i p i , P r e s i d e n t e d i A l m a v i v a , i l g r u p p o l e a d e r i t a l i a n o d e l l a I c t “ O g g i s i a m o s p e s s o i n g r a d o d i c a p i r e c o s a a c c a d r à p r i m a c h e a c c a d a . Q u e s t o r i s p a r m i v i t e u m a n e , p a t r i m o n i e i n g e n t i q u a n t i t à d i d e n a r i ” . I n q u e s t a d i r e z i o n e c h e a n c h e i l D i r e t t o r e s c i e n t i f i c o d e l C e n t r o E u r o - M e d i t e r r a n e o p e r i c a m b i a m e n t i c l i m a t i c i , G i u l i o B o c c a l e t t i h a e v i d e n z i a t o c o m e l ’ i n c o n t e s t a b i l i t à d e l c a m b i a m e n t o c l i m a t i c o e i n u o v i f e n o m e n i c a t a s t r o f a l i s i a n o a f f r o n t a b i l i c o n l a c o m p e t e n z a e l a r i c e r c a s c i e n t i f i c a . M a è s t a t a P a o l a D a r ò , i n g e g n e r e d e l C o n s o r z i o P r o g e r M e n s - S a c e r t i s , a r a f f o r z a r e c o n l a f o r z a d e i n u m e r i “ c h e a n o i i n g e g n e r i d a n n o c o n f o r t o ” , l a q u a n t i t à i m p r e s s i o n a n t e d i c h i l o m e t r i d i r e t i f e r r o v i a r i e e a u t o s t r a d a l i , d i p o n t i e g a l l e r i e c h e v a n n o m a n u t e n u t i . S o p r a t t u t t o p e r c h é s o n o o p e r e c h e i n g r a n p a r t e r i s a l g o n o a l d o p o g u e r r a e l e i n f r a s t r u t t u r e , a n c h e l o r o , h a n n o u n a v i t a u t i l e . U n p r o g r a m m a d i m a n u t e n z i o n i e f f i c a c e e d e f f i c i e n t e è i n g r a d o d i a l l u n g a r l a e c o n s e n t i r e d i e v i t a r e t r a g e d i e e c o s t i . “ I t e m p i s o n o m a t u r i p e r a f f r o n t a r e l a s f i d a d e l l ’ a d a t t a m e n t o . P a r l a r n e s o l o q u a l c h e a n n o f a s a r e b b e s t a t a u n a b e s t e m m i a . A n o i i n t e r e s s a r e l a t i v a m e n t e s e i l c a m b i a m e n t o c l i m a t i c o s i a o p e r a d e l l ’ a n t r o p i z z a z i o n e s e l v a g g i a o s e s i a u n c i c l o n a t u r a l e . A n o i s e r v e c a p i r e p e r i n t e r v e n i r e e p e r a d a t t a r e n o i e l e n o s t r e v i t e , l e n o s t r e o p e r e e l a n o s t r a s a l u t e a u n c l i m a c h e è c a m b i a t o . E m e n t r e c i a d a t t i a m o , p r o c e d e r e a d a t t e n d e r e g l i e f f e t t i d e l l e i m m a n c a b i l i a z i o n i d i m i t i g a z i o n e d e g l i i n t e r v e n t i d e l l ’ u o m o s u l l a n a t u r a ” , h a c o n c l u s o C h i c c o T e s t a , g i à p r e s i d e n t e d i E n e l e v i c e p r e s i d e n t e d i P r o g e r . “ I d e e , r i f l e s s i o n e , d i a l o g o , p r o p o s t e e p r o g e t t i : l a B i e n n a l e 2 0 2 5 s i a p r e a q u a l c o s a d i p i ù d e l l ’ a r t e e d e l l e e s p o s i z i o n i . U n a f i l o s o f i a d e l l a n a t u r a e d e l l a t e c n o l o g i a c h e c i a i u t i n e l l a d i f f i c o l t à d i v i v e r e u n m o n d o n u o v o ” h a c o n c l u s o i l p r e s i d e n t e d e l l a F o n d a z i o n e B i e n n a l e , P i e t r a n g e l o B u t t a f u o c o . ” E s o p r a t t u t t o , f e d e l i a l v e c c h i o a d a g i o , m e n o a v v o c a t i , p i ù i n g e g n e r i . ”