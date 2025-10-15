R i j e k a , 1 4 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - “ i G u z z i n i è m o l t o c o n t e n t a e o r g o g l i o s a d i a v e r a v u t o l ’ o p p o r t u n i t à d i p a r t e c i p a r e a l 6 9 e s i m o C o n g r e s s o n a z i o n a l e d e g l i i n g e g n e r i ” . L o d i c e , a l l ’ A d n k r o n o s / L a b i t a l i a , C r i s t i a n o V e n t u r i n i , c e o i G u z z i n i , a m a r g i n e d e l C o n g r e s s o n a z i o n a l e d e l l ’ O r d i n e d e g l i i n g e g n e r i , c h e o g g i f a t a p p a i n C r o a z i a . “ L a n o s t r a a z i e n d a - s p i e g a - d a s e m p r e p r o m u o v e l a b u o n a l u c e , l a c u l t u r a d e l l a b u o n a l u c e c h e s i d i f f e r e n z i a t a n t i s s i m o d a l l ’ i l l u m i n a r e u n o s p a z i o i n m a n i e r a a s e t t i c a . E ’ f o n d a m e n t a l e i n t e r l o q u i r e c o n i p r o g e t t i s t i d i o g g i p e r c o s t r u i r e i l f u t u r o , a l f i n e c h e i l p r o g e t t o p o s s a e s s e r e s i g n i f i c a t i v o p e r l e p e r s o n e e p e r l ’ a m b i e n t e ” .