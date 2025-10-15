Rijeka, 14 ott. (Adnkronos/Labitalia) - iGuzzini è molto contenta e orgogliosa di aver avuto lopportunità di partecipare al 69esimo Congresso nazionale degli ingegneri. Lo dice, allAdnkronos/Labitalia, Cristiano Venturini, ceo iGuzzini, a margine del Congresso nazionale dellOrdine degli ingegneri, che oggi fa tappa in Croazia. La nostra azienda - spiega - da sempre promuove la buona luce, la cultura della buona luce che si differenzia tantissimo dallilluminare uno spazio in maniera asettica. E fondamentale interloquire con i progettisti di oggi per costruire il futuro, al fine che il progetto possa essere significativo per le persone e per lambiente.