R o m a , 3 d i c . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - S u l l e p r o f e s s i o n i n o n o r d i n i s t i c h e " n e l c o n t e s t o d e l l a l e g g e 4 i l l e g i s l a t o r e n o n i n t e r v i e n e c o n u n a r e g o l a m e n t a z i o n e d i r e t t a d e l s e t t o r e m a f a v o r i s c e u n p r o c e s s o d i a u t o r e g o l a m e n t a z i o n e v o l o n t a r i a , i n s i s t e s u u n p r o c e s s o d i a u t o d e t e r m i n a z i o n e . S o n o l e a s s o c i a z i o n i , i s i n d a c a t i , l e a z i e n d e e a l t r i s o g g e t t i c o n f i n d u s t r i a l i a s e d e r s i a u n t a v o l o p e r s t a b i l i r e r e q u i s i t i d i c o n o s c e n z e , d i a b i l i t à e d i c o m p e t e n z e d e l l e f i g u r e p r o f e s s i o n a l i d i s e t t o r e . E ' l ì c h e s i c r e a u n p r o c e s s o v i r t u o s o i n c a p o a l p r o f e s s i o n i s t a : l i b e r a m e n t e p u ò d e c i d e r e d i v i n c o l a r e l a p r o p r i a c o m u n i c a z i o n e c o n i c l i e n t i c o n a l t r i p r o f e s s i o n i s t i a i v i n c o l i d e l l a l e g g e 4 , p u ò d e c i d e r e a u t o n o m a m e n t e d i a s s o c i a r s i a u n a d e l l e a s s o c i a z i o n i i s c r i t t a n e g l i e l e n c h i d e l M i m i t a i s e n s i d e l l a l e g g e 4 e o t t e n e r e u n a t t e s t a t a t o a s s o c i a t i v o e i n f i n e t e r z o s t e p p u ò d e c i d e r e d i c e r t i f i c a r s i i n c o n f o r m i t à a u n a n o r m a t e c n i c a . E l a c e r t i f i c a z i o n e è v e r o n o n è r i c h i e s t a d a v i n c o l i c o g e n t i m a è u n o s t r u m e n t o c o n i l q u a l e i l p r o f e s s i o n i s t a p u ò d i m o s t r a r e a t u t t i d i a v e r e d e i r e q u i s i t i e d e l l e c o m p e t e n z e c h e s o n o q u a l i f i c a t i d a u n s o g g e t t o t e r z o e i n d i p e n d e n t e e n o n s o n o a u t o d e t e r m i n a t i " . C o s ì G i a c o m o R i c c i o , t e c h n i c a l p r o j e c t m a n a g e r U n i , i n t e r v e n e n d o a u n a t a v o l a r o t o n d a a R o m a n e l c o r s o d e l l ' e v e n t o ' G o v e r n a n c e d e l l a c o m u n i c a z i o n e p r o f e s s i o n a l e : c o m p e t e n z e c e r t i f i c a t e e r e s p o n s a b i l i t à ' s u l l e p r o p o s t e d i M a n a g e r i t a l i a p e r l a c e r t i f i c a z i o n e d e i c o m u n i c a t o r i .