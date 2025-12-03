R o m a , 3 d i c . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - " I n o g n i o r g a n i z z a z i o n e i l c o m u n i c a t o r e è i l m o t o r e d e l c a m b i a m e n t o , h a u n r u o l o c h i a v e . B e n v e n g a l a c e r t i f i c a z i o n e : n e l l ' a m b i t o s a n i t a r i o i l c o m u n i c a t o r e h a i l d o v e r e d i f a r l o i n m o d o e t i c o e r e s p o n s a b i l e . L a c o m u n i c a z i o n e n o n c h i u d e m a i , è h 2 4 , 3 6 5 g i o r n i a l l ' a n n o , a n c o r a d i p i ù n e l s e t t o r e d e l l a s a l u t e . N o i s e n t i a m o l ' e s i g e n z a d i i n f o r m a r e c o r r e t t a m e n t e i n o s t r i p a z i e n t i , c h e h a n n o o p e n s a n o d i a v e r e u n p r o b l e m a . U n ' a z i e n d a s o p r a t t u t t o s a n i t a r i a v i v e d i r e p u t a z i o n e e c ' è u n l e g a m e f i d u c i a r i o c h e c e r c h i a m o d i c o s t r u i r e q u o t i d i a n a m e n t e . M a p e r d i s t r u g g e r e q u e s t a ' s t r a d a ' b a s t a u n s e c o n d o , u n s o l o e r r o r e . Q u i n d i l a c e r t i f i c a z i o n e d e i c o m u n i c a t o r i è f o n d a m e n t a l e , è u n a n e c e s s i t à . M e t t e r e i n q u e s t o r u o l o u n a p e r s o n a p r i v a d i c o m p e t e n z e e s p o n e a l l a p o s s i b i l i t à d i d a n n i e n o r m i , è c o m e m e t t e r e u n a m a c c h i n a d i F o r m u l a U n o n e l l e m a n i d i u n b a m b i n o d i 6 a n n i : n e l l a i p o t e s i m i g l i o r e n o n a r r i v a a i p e d a l i e l a m a c c h i n a r i m a n e f e r m a , n e l l a p e g g i o r e c ' a r r i v a e f a a p p u n t o u n s a c c o d i d a n n i " . C o s ì F r a n c e s c o P e s s a , h e a d o f m a r k e t i n g & c o m m u n i c a t i o n G r u p p o I n i , i n t e r v e n e n d o a u n a t a v o l a r o t o n d a a R o m a n e l c o r s o d e l l ' e v e n t o ' G o v e r n a n c e d e l l a c o m u n i c a z i o n e p r o f e s s i o n a l e : c o m p e t e n z e c e r t i f i c a t e e r e s p o n s a b i l i t à ' s u l l e p r o p o s t e d i M a n a g e r i t a l i a p e r l a c e r t i f i c a z i o n e d e i c o m u n i c a t o r i .