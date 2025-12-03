R o m a , 3 d i c . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - " I o p o r t o l ' e s p e r i e n z a d e l l a c o m u n i c a z i o n e a l l ' i n t e r n o d i u n a p m i i t a l i a n a , d o v e l a c o m u n i c a z i o n e n o n è s t a t a s o l t a n t o u n v e t t o r e i n f o r m a t i v o m a p a r t e d e l l a s t r a t e g i a d i g o v e r n a n c e e d i c r e s c i t a d e l l ' a z i e n d a e p e r n o i d i s u c c e s s o , a n c h e a p p u n t o a t t r a v e r s o l a c o m u n i c a z i o n e . i l n o s t r o è u n s e t t o r e t r a d i z i o n a l e , i n c u i è d i f f i c i l e l a c o m u n i c a z i o n e e c e n t r a l e l a r e p u t a z i o n e . L a c o m u n i c a z i o n e è s t a t o u n i m p o r t a n t i s s i m o v o l a n o p e r a n t i c i p a r e a l c u n i t r e n d . A v e r e p e r s o n e c o m p e t e n t i e d e s p e r t e i n m a t e r i a è q u i n d i f o n d a m e n t a l e i n u n m o m e n t o d i g r a n d i c a m b i a m e n t i , a c c o m p a g n a r e l ' a z i e n d a n e l l a ' l i q u i d i t à ' d e l m e r c a t o . I l c o m u n i c a t o r e d e v e e s s e r e u n m a n a g e r n e l l e a z i e n d e g r a n d i e p i c c o l e , i l s u o r u o l o è f o n d a m e n t a l e " . C o s ì M a u r a M o r m i l e , c c o S e c u r s a t , i n t e r v e n e n d o a l l ' e v e n t o ' G o v e r n a n c e d e l l a c o m u n i c a z i o n e p r o f e s s i o n a l e : c o m p e t e n z e c e r t i f i c a t e e r e s p o n s a b i l i t à ' s u l l e p r o p o s t e d i M a n a g e r i t a l i a p e r l a c e r t i f i c a z i o n e d e i c o m u n i c a t o r i .