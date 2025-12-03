R o m a , 3 d i c . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - " S u l f r o n t e d e l l e p r o f e s s i o n i n o n o r d i n i s t i c h e i l M i m i t h a u n r u o l o c h i a v e , c h i a r o , c h e s t a n e l l ' a g g i o r n a m e n t o d e l l ' e l e n c o , e s o p r a t t u t o n e l p r o m u o v e r e d a u n l a t o l ' a u t o r e g o l a z i o n e d e l l e a s s o c i a z i o n i n o n o r d i n i s t i c h e , u n a p l a t e a m o l t o a m p i a d i o l t r e 4 0 0 s o g g e t t i , e d a l l ' a l t r o p r o m u o v e r e d e l l ' i m p o r t a n z a d e l c o s t a n t e a g g i o r n a m e n t o s u l l e n o r m e U n i c h e v e n g o n o i n t r o d o t t e . I n q u e s t i m e s i i l m i n i s t e r o è i m p e g n a t o a d a r e u n a s t r u t t u r a a q u e l l o c h e s a r à i l r e g o l a m e n t o s u l l ' e q u o c o m p e n s o , s u l q u a l e è i n c o r s o i l c o n f r o n t o c o n l e a s s o c i a z i o n i n o n o r d i n i s t i c h e , m o d e r a t o d a l s o t t o s e g r e t a r i o B i t o n c i , c h e d o v r e b b e c o n c l u d e r s i n e l l e p r o s s i m e s e t t i m a n e p e r p o i a r r i v a r e n e l n u o v o a n n o a u n r i s u l t a t o t a n g i b i l e . U n o d e i p a r a m e t r i c h e s i s t a c o n s i d e r a n d o e c h e a v r à u n s i g n i f i c a t o i m p o r t a n t e a n c h e p e r i c o m u n i c a t o r i è c o n s i d e r a r e l a c e r t i f i c a z i o n e U n i c o m e u n p a r a m e t r o o g g e t t i v o d a c o n s i d e r a r e n e l l a q u a n t i f i c a z i o n e d e l c o m p e n s o " . C o s ì F a b i o M i o t t i , p o r t a v o c e d e l m i n i s t e r o d e l l e I m p r e s e , i n t e r v e n e n d o a u n a t a v o l a r o t o n d a a R o m a n e l c o r s o d e l l ' e v e n t o ' G o v e r n a n c e d e l l a c o m u n i c a z i o n e p r o f e s s i o n a l e : c o m p e t e n z e c e r t i f i c a t e e r e s p o n s a b i l i t à ' s u l l e p r o p o s t e d i M a n a g e r i t a l i a p e r l a c e r t i f i c a z i o n e d e i c o m u n i c a t o r i . E p e r M i o t t i " l ' I a p o t r à a v e r e u n i m p a t t o n e g a t i v o , n o n s u i c o m u n i c a t o r i e s u l l e p r o f e s s i o n i a l t a m e n t e s p e c i a l i z z a t e c o m e l e n o s t r e d o v e s e b e n u t i l i z z a t a p o t r à a i u t a r e , m a s u l l e a t t i v i t à n o n p a r t i c o l a r m e n t e q u a l i t a t i v e , s u l q u a l e p o t r à a v e r e i m p a t t o o c c u p a z i o n a l e . M a m i s p a v e n t a d i p i ù l ' i m p a t t o s u l l e n u o v e g e n e r a z i o n i , n e l p o r t a r l e a n o n a f f e z i o n a r s i a l l ' i d e a d i a p p r o f o n d i r e , d i s t u d i a r e i t e s t i . Q u e s t o p o t r e b b e m i n a r e i l r u o l o d e i c o m u n i c a t o r i i n f u t u r o e c i o è i l f a t t o d i n o n a v e r e u n p u b b l i c o c a p a c e d i v a l u t a r e q u e l l o c h e c o m u n i c h i a m o " .