L o n d r a , 1 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - I l p r i n c i p e A n d r e a r i n u n c e r à a i s u o i t i t o l i , i n c l u s o q u e l l o d i d u c a d i Y o r k . A d a n n u n c i a r l o è l o s t e s s o p r i n c i p e A n d r e a i n u n c o m u n i c a t o . I l f r a t e l l o d i r e C a r l o è c o i n v o l t o n e l l o s c a n d a l o s e s s u a l e l e g a t o a J e f f r e y E p s t e i n . " D o p o a v e r n e d i s c u s s o c o n i l R e , c o n i m i e i f a m i l i a r i p i ù s t r e t t i e c o n q u e l l i p i ù l o n t a n i - s o t t o l i n e a i l p r i n c i p e A n d r e a - , s i a m o g i u n t i a l l a c o n c l u s i o n e c h e l e c o n t i n u e a c c u s e n e i m i e i c o n f r o n t i d i s t r a g g o n o S u a M a e s t à e l a F a m i g l i a R e a l e d a l l o r o l a v o r o . H o d e c i s o , c o m e h o s e m p r e f a t t o , d i m e t t e r e a l p r i m o p o s t o i l m i o d o v e r e v e r s o l a m i a f a m i g l i a e i l m i o P a e s e . C o n f e r m o l a m i a d e c i s i o n e d i c i n q u e a n n i f a d i r i t i r a r m i d a l l a v i t a p u b b l i c a " . " C o n i l c o n s e n s o d i S u a M a e s t à - s o t t o l i n e a a n c o r a i l p r i n c i p e A n d r e a - r i t e n i a m o c h e o r a s i a n e c e s s a r i o f a r e u n u l t e r i o r e p a s s o a v a n t i . N o n u s e r ò q u i n d i p i ù i l m i o t i t o l o n é g l i o n o r i c h e m i s o n o s t a t i c o n f e r i t i . C o m e h o g i à d e t t o i n p r e c e d e n z a , n e g o c o n f o r z a l e a c c u s e m o s s e c o n t r o d i m e " . I l p r i n c i p e A n d r e a r i n u n c e r à a n c h e a i t i t o l i d i c o n t e d i I n v e r n e s s e b a r o n e d i K i l l y l e a g h . L o s t o r i c o b r i t a n n i c o A n t h o n y S e l d o n a f f e r m a a l l a ' B b c ' c h e l a r i n u n c i a a i t i t o l i r e a l i d e l p r i n c i p e A n d r e a è u n " m o m e n t o g r a v e " p e r l a f a m i g l i a r e a l e . L ' u l t i m a v o l t a c h e u n d u c a t o è s t a t o t o l t o a u n m e m b r o a n z i a n o d e l l a f a m i g l i a r e a l e r i s a l e a p i ù d i 1 0 0 a n n i f a . E r a i l 1 9 1 9 , q u a n d o i l p r i n c i p e C a r l o E d o a r d o , u n o d e i n i p o t i d e l l a r e g i n a V i t t o r i a , p e r s e i l t i t o l o d i d u c a d i A l b a n y p e r a v e r c o m b a t t u t o a f i a n c o d e l l a G e r m a n i a d u r a n t e l a p r i m a g u e r r a m o n d i a l e , h a r i c o r d a t o S e l d o n . " D a u n p u n t o d i v i s t a s t o r i c o , s i t r a t t a d i u n p a s s o m o l t o , m o l t o s i g n i f i c a t i v o " , a f f e r m a S e l d o n . T u t t a v i a i l p r i n c i p e A n d r e a r i m a n e a l l ' o t t a v o p o s t o n e l l a l i n e a d i s u c c e s s i o n e a l t r o n o b r i t a n n i c o . C o m e r i f e r i s c e l a ' B b c ' è a n c h e t e o r i c a m e n t e a n c o r a u n c o n s i g l i e r e d i s t a t o , c h e s o n o i s o s t i t u t i d e l r e s e è a l l ' e s t e r o o n o n s t a b e n e . M a è s o l o t e o r i c o .