R o m a , 1 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - L a c r e s c e n t e e s p o s i z i o n e d e l p a t r i m o n i o s t o r i c o e m o n u m e n t a l e a f a t t o r i d i r i s c h i o n a t u r a l i , a n t r o p i c i e c l i m a t i c i i m p o n e u n a r i f l e s s i o n e c r i t i c a e m u l t i d i s c i p l i n a r e s u l l ’ e v o l u z i o n e d e l l e p r a t i c h e d i c o n s e r v a z i o n e , r e s t a u r o e g e s t i o n e s t r u t t u r a l e . L a t u t e l a d e i c e n t r i s t o r i c i è c h i a m a t a a m i s u r a r s i c o n r i s c h i s o v r a p p o s t i , s i s m i c i , i d r o g e o l o g i c i , a m b i e n t a l i e c l i m a t i c i , c h e r i c h i e d o n o a p p r o c c i i n t e g r a t i e d e c i s i o n i b a s a t e s u d a t i . I n q u e s t o c o n t e s t o , i l c o n v e g n o i n t e r n a z i o n a l e ' C e n t r i s t o r i c i a r i s c h i o : p r e v e n z i o n e , r e s t a u r o e a d a t t a m e n t o c l i m a t i c o ' , c o - o r g a n i z z a t o d a F o n d a z i o n e R e t u r n e F o n d a z i o n e C h a n g e s , t e n u t o s i l u n e d ì 6 o t t o b r e 2 0 2 5 a F i r e n z e , h a a v u t o l ’ o b i e t t i v o d i c o n s o l i d a r e u n a c u l t u r a d e l l a p r e v e n z i o n e e a c c e l e r a r e i l t r a s f e r i m e n t o d i r i c e r c a e i n n o v a z i o n e v e r s o p r a t i c h e o p e r a t i v e d i c o n s e r v a z i o n e . L ’ i n i z i a t i v a s i i n s e r i s c e n e l p e r c o r s o d i F o n d a z i o n e R e t u r n , o r i e n t a t o a r a f f o r z a r e l e f i l i e r e d e l l a r i c e r c a s u i r i s c h i a m b i e n t a l i , n a t u r a l i e a n t r o p i c i e a i n t e g r a r e d a t i , t e c n o l o g i e e c o m p e t e n z e p e r m i g l i o r a r e p r e v i s i o n e , m o n i t o r a g g i o e g e s t i o n e d e l r i s c h i o . I n q u e s t o q u a d r o , R e t u r n p r o m u o v e u n a p p r o c c i o m u l t i r i s c h i o , c h e v a l u t a i n m o d o i n t e g r a t o l a c o m p r e s e n z a e l ’ i n t e r a z i o n e d i d i v e r s i p e r i c o l i , p e r t r a s f o r m a r e c o n o s c e n z a e i n n o v a z i o n e i n s e r v i z i o p e r a t i v i u t i l i a i s t i t u z i o n i , i m p r e s e e c o m u n i t à . I n p a r t n e r s h i p c o n F o n d a z i o n e C h a n g e s , c h e p r o m u o v e d i d a t t i c a , r i c e r c a e t r a s f e r i m e n t o t e c n o l o g i c o p e r i b e n i c u l t u r a l i , i l c o n v e g n o h a a p p l i c a t o q u e s t i o b i e t t i v i a l t e m a d e i c e n t r i s t o r i c i , p u n t a n d o s u s t a n d a r d e s t r u m e n t i c o n d i v i s i e s u u n d i a l o g o i n t e r s e t t o r i a l e f i n a l i z z a t o a r a f f o r z a r e p r e v e n z i o n e , r e s i l i e n z a e q u a l i t à d e g l i i n t e r v e n t i . Q u a t t r o g l i a s s i t e m a t i c i a l c e n t r o d e l d i b a t t i t o : d o c u m e n t a z i o n e e c o n s e r v a z i o n e d e l p a t r i m o n i o n e l l ’ e r a d i g i t a l e ( H b i m , G i s , r i l i e v i 3 D e a r c h i v i i n t e l l i g e n t i p e r u n a g e s t i o n e i n t e g r a t a d e l c i c l o d i v i t a d e i b e n i c u l t u r a l i ) ; p r i n c i p i d e l r e s t a u r o e i n n o v a z i o n e n e i m a t e r i a l i e n e l l e t e c n i c h e p e r g l i i n t e r v e n t i s t r u t t u r a l i ( d a l l ’ e v o l u z i o n e t e o r i c a a l l e a p p l i c a z i o n i , c o n f o c u s s u m a t e r i a l i c o m p a t i b i l i , s i s t e m i d i r i n f o r z o a v a n z a t i e t e c n i c h e r e v e r s i b i l i e s o s t e n i b i l i ) ; g e s t i o n e i n t e g r a t a m u l t i r i s c h i o , d a l l a s c a l a d i e d i f i c i o a q u e l l a d i s i t o ( m e t o d o l o g i e e s t r u m e n t i p e r v a l u t a r e e r i d u r r e i r i s c h i s i s m i c i , i d r o g e o l o g i c i e a m b i e n t a l i , c o n p a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e a l l ’ a d a t t a m e n t o c l i m a t i c o ) ; n u o v e t e c n o l o g i e n o n i n v a s i v e p e r i l m o n i t o r a g g i o d e i b e n i c u l t u r a l i ( s o l u z i o n i d i a g n o s t i c h e e s i s t e m i d i o s s e r v a z i o n e c o n t i n u a c h e r i d u c o n o l ’ i m p a t t o s u g l i e d i f i c i s t o r i c i e m i g l i o r a n o l ’ e f f i c a c i a d e g l i i n t e r v e n t i ) . “ N e i c e n t r i s t o r i c i l a s f i d a è p a s s a r e d a a n a l i s i f r a m m e n t a t e a d e c i s i o n i b a s a t e s u d a t i . C o n R e t u r n m e t t i a m o a s i s t e m a r i c e r c a e d a t i p e r m i g l i o r a r e l a p r e v i s i o n e d e i r i s c h i e t r a s f o r m a r l a i n s e r v i z i o p e r a t i v i p e r i s t i t u z i o n i e c o m u n i t à . Q u e s t o c o n v e g n o h a m o s t r a t o c o m e l o s t a n d a r d c o n d i v i s o e l ’ a p p r o c c i o m u l t i r i s c h i o p o s s a n o g u i d a r e p r e v e n z i o n e , a d a t t a m e n t o c l i m a t i c o e u n a g o v e r n a n c e d e l l a r e s i l i e n z a p i ù e f f i c a c i e ” , a f f e r m a A n d r e a P r o t a , p r e s i d e n t e f o n d a z i o n e R e t u r n . T r a i c a s i s t u d i o p r e s e n t a t i , l a c o s t r u z i o n e d e l D i g i t a l T w i n d i u n t r a t t o d e l l ’ A r n o n e l c e n t r o s t o r i c o d i F i r e n z e h a o f f e r t o u n b a n c o d i p r o v a c o n c r e t o : u n m o d e l l o d i n a m i c o c h e i n t e g r a r i l i e v i 3 D , H b i m , G i s e d a t i s t o r i c i p e r s u p p o r t a r e v a l u t a z i o n i m u l t i r i s c h i o e d e c i s i o n i o p e r a t i v e n e l l a t u t e l a d e l p a t r i m o n i o . “ R e t u r n e l o S p o k e 7 d i C h a n g e s c o n d i v i d o n o u n a m i s s i o n e : a f f r o n t a r e i l r i s c h i o n e i c e n t r i s t o r i c i c o n d a t i a f f i d a b i l i , s t a n d a r d c o n d i v i s i e m o d e l l i i n t e r d i s c i p l i n a r i . I l D i g i t a l T w i n d i v e n t a u n a p i a t t a f o r m a d i s i n t e s i t r a r i c e r c a , t e c n o l o g i a e t u t e l a , c a p a c e d i r e n d e r e m i s u r a b i l e l a c o m p l e s s i t à e d i o r i e n t a r e p r e v e n z i o n e , r e s t a u r o e a d a t t a m e n t o c l i m a t i c o ” , d i c h i a r a G r a z i a T u c c i , p r o f e s s o r e o r d i n a r i o d i G e o m a t i c a p r e s s o l ' U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i F i r e n z e .