R o m a , 2 9 a g o . ( A d n k r o n o s ) - P r e s e n t a t a d u r a n t e l a M o s t r a d e l c i n e m a d i V e n e z i a i l 1 8 e s i m o F e s t i v a l d e l c i n e m a i t a l i a n o d i M a d r i d n e l l a s u a e d i z i o n e r i n n o v a t a . I l f e s t i v a l , i n p r o g r a m m a d a l l ’ 1 a l 7 d i c e m b r e i n p i ù q u a r t i e r i d e l l a c a p i t a l e s p a g n o l a , p o n t e t r a l e d u e c u l t u r e c i n e m a t o g r a f i c h e , i t a l i a n a e s p a g n o l a , v e d r à q u e s t ' a n n o u n m a g g i o r n u m e r o d i f i l m , d i i n c o n t r i e s e z i o n i p a r a l l e l e , t r a l e q u a l i f a r a n n o i n g r e s s o l e a n t e p r i m e i n c l u s i v e ; e p o i o m a g g i a i p r o t a g o n i s t i d e l g r a n d e c i n e m a i t a l i a n o , p a r t e c i p a z i o n e d e l l e i s t i t u z i o n i d e l c i n e m a s p a g n o l o e d e l l e F i l m C o m m i s s i o n i t a l i a n e . " L a d i c i o t t e s i m a e d i z i o n e d e l F e s t i v a l d e l C i n e m a i t a l i a n o d i M a d r i d s a r à u n s u c c e s s o d i q u a l i t à a r t i s t i c a e p a r t e c i p a z i o n e d e l p u b b l i c o " , h a c o m m e n t a t o i l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i e d e l l a C o o p e r a z i o n e I n t e r n a z i o n a l e , A n t o n i o T a j a n i . " P r o s e g u e i l n o s t r o i m p e g n o v e r s o u n a d i p l o m a z i a d e l l a c r e s c i t a c o n l ’ i n v i t o a p r o d u z i o n i e F i l m C o m m i s s i o n i t a l i a n e c h e r a f f o r z e r à l a p o s s i b i l i t à d i a c c o r d i c o n i p a r t n e r s p a g n o l i , o f f r e n d o m a g g i o r i o p p o r t u n i t à p e r i l m e r c a t o c i n e m a t o g r a f i c o i t a l i a n o ” h a a g g i u n t o . " A b b i a m o s e n t i t o l ’ e s i g e n z a d i d a r e a n c o r a p i ù r i l i e v o a l c i n e m a i t a l i a n o c e r c a n d o d i r e a l i z z a r e u n f e s t i v a l m a g g i o r m e n t e a r t i c o l a t o , o f f r e n d o m a g g i o r r e s p i r o a l l e n o s t r e p r o d u z i o n i , m e t t e n d o i n e v i d e n z a i t r a t t i d i s t i n t i v i d e l n o s t r o c i n e m a , o v v e r o l ’ e c c e l l e n z a c h e c a r a t t e r i z z a t u t t a l ’ i n d u s t r i a c i n e m a t o g r a f i c a i t a l i a n a e c h e l a c o n t r a d d i s t i n g u e a l i v e l l o i n t e r n a z i o n a l e " , h a d e t t o E l e n a F o n t a n e l l a , d i r e t t r i c e d e l l ’ I s t i t u t o I t a l i a n o d i C u l t u r a d i M a d r i d . “ H o s c e l t o p e r l a p r i m a v o l t a u n d i r e t t o r e a r t i s t i c o - h a s p i e g a t o - p e r r a f f o r z a r e i l l e g a m e d e l n o s t r o f e s t i v a l c o n l e m a g g i o r i m a n i f e s t a z i o n i c i n e m a t o g r a f i c h e e c o n i l g r a n d e c i n e m a i t a l i a n o " . D a q u e s t e p r e m e s s e è n a t a l a p a r t n e r s h i p c o n C i n e c i t t à , c o m e h a s p i e g a t o R o b e r t o S t a b i l e , r e s p o n s a b i l e d e i P r o g e t t i s p e c i a l i d e l l a D g c a d e l M i C p r e s s o C i n e c i t t à : “ È c o n g r a n d e p i a c e r e c h e a b b i a m o a c c o l t o l ’ i n v i t o d e l l a D i r e t t r i c e I i c E l e n a F o n t a n e l l a a c o l l a b o r a r e n e l l a r e a l i z z a z i o n e d e l F e s t i v a l d e l C i n e m a I t a l i a n o d i M a d r i d , n e l l ’ a m b i t o d e l P r o g e t t o I t a l i a n S c r e e n s c h e v e d e u n i t i M a e c i e M i c p e r l a p r o m o z i o n e c u l t u r a l e e c o m m e r c i a l e d e l c i n e m a i t a l i a n o a l l ’ e s t e r o ; s t i a m o q u i n d i m e t t e n d o a p u n t o u n a m o d a l i t à c h e c i p e r m e t t a d i p r e s e n t a r e a i d i s t r i b u t o r i l o c a l i i l m e g l i o d e l n o s t r o c i n e m a c o n t e m p o r a n e o e f a r c o n o s c e r e g l i i n c e n t i v i e c o n o m i c i c h e n e s u p p o r t a n o l a d i s t r i b u z i o n e i n s a l a a l l ’ e s t e r o . A l l o s t e s s o t e m p o l a v o r i a m o p e r r a f f o r z a r e i r a p p o r t i d i c o p r o d u z i o n e t r a g l i o p e r a t o r i i t a l i a n i e s p a g n o l i e c o g l i e r e m o q u e s t a v e t r i n a p r e s t i g i o s a p e r c r e a r e u n a u l t e r i o r e o c c a s i o n e d i i n c o n t r o t r a p r o d u t t o r i e c r e a t i v i d e i r i s p e t t i v i P a e s i " . “ G i à d a q u a l c h e a n n o a b b i a m o p r o m o s s o e v e n t i a M a d r i d . O g g i l a n o s t r a c o l l a b o r a z i o n e d i v e n t a p i ù s t r a t e g i c a e i n s i n t o n i a c o n g l i o b i e t t i v i c h e s i p o n e l a d i r e t t r i c e d e l l ' I s t i t u t o I t a l i a n o d i C u l t u r a E l e n a F o n t a n e l l a " , h a d e t t o C l a u d i o G u b i t o s i , d i r e t t o r e d e l G i f f o n i F i l m F e s t i v a l . “ G i f f o n i s i o c c u p e r à d i r a g a z z i , g i o v a n i e f o r m a z i o n e . P r e s e n t e r à 4 l u n g o m e t r a g g i e 6 c o r t i d i p r o d u z i o n e i t a l i a n a e i d i b a t t i t i s a r a n n o c u r a t i d a i n o s t r i f a c i l i t a t o r - h a s p i e g a t o G u b i t o s i , c h e h a f o n d a t o i l p r e s t i g i o s o f e s t i v a l p e r r a g a z z i n e l 1 9 7 1 . - S o n o p r e v i s t i , p o i , d u e w o r k s h o p p e r i d o c e n t i s u l l a r e a l i z z a z i o n e d i a u d i o v i s i v i e l a p r e s e n t a z i o n e a l p u b b l i c o d e l l ' e s p e r i e n z a d e l F e s t i v a l c o m e m o d e l l o c u l t u r a l e m a d e i n I t a l y c o n o s c i u t o i n t u t t o i l m o n d o . D u r a n t e g l i i n c o n t r i s a r a n n o i n o l t r e s e l e z i o n a t i a l c u n i r a g a z z i e g i o v a n i c h e f a r a n n o p a r t e n e l l e g i u r i e d i G i f f o n i 2 0 2 6 . C o n l ' I s t i t u t o I t a l i a n o d i C u l t u r a - h a c o n c l u s o - s i v a l u t e r à a n c h e l a p o s s i b i l i t à d i r e n d e r e s t a b i l e e p i ù i n c i s i v a l a p r e s e n z a d i G i f f o n i a M a d r i d c o n u n p r o g e t t o s p e c i a l e g i à n e l 2 0 2 6 " . U n a n u o v a s e z i o n e i n t r o d o t t a i n q u e s t a e d i z i o n e d e l f e s t i v a l s a r à q u e l l a d e l l e a n t e p r i m e i n c l u s i v e c u r a t e d a I n v i s i b l e C a r p e t , d i s t r i b u z i o n e i t a l i a n a n a t a n e l 2 0 2 0 g r a z i e a l l e a g e v o l a z i o n i d i I n v i t a l i a S p A e l a c u i m i s s i o n è q u e l l a d i a v v i c i n a r e l a c u l t u r a c i n e m a t o g r a f i c a a l l e p e r s o n e c h e v i v o n o a i m a r g i n i , n o n c o m p l e t a m e n t e c o n n e s s e c o l t e s s u t o s o c i a l e . " P e r n o i è u n a g i o i a p o t e r a l l e s t i r e s a l e c i n e m a t o g r a f i c h e n e i l u o g h i d e g l i i n v i s i b i l i a n c h e a M a d r i d , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l a C o m u n i t à d i S a n t ’ E g i d i o M a d r i d e c o n H o s p i t a l I n f a n t i l U n i v e r s i t a r i o N i ñ o J e s ú s , p e r c h é i l n o s t r o s o g n o è q u e l l o d i r e n d e r e l a c u l t u r a c i n e m a t o g r a f i c a a c c e s s i b i l e a t u t t e l e f a s c e s o c i a l i e s e n z a c o n f i n i g e o g r a f i c i " , h a d e t t o S t e f a n i a R i f i o r d i , f o n d a t r i c e d i I n v i s i b l e C a r p e t . U n ’ a l t r a n o v i t à è d a t a d a l l ’ i n v i t o r i v o l t o a l l e p r o d u z i o n i e a l l e F i l m C o m m i s s i o n i t a l i a n e a p a r t e c i p a r e a l f e s t i v a l : u n ’ a r e a c e n t r a l e d i M a d r i d s a r à i n f a t t i c o m p l e t a m e n t e d e d i c a t a a l l o s c a m b i o d i i n f o r m a z i o n i , a c c o r d i , p r o g e t t i c i n e m a t o g r a f i c i i t a l i a n i e s p a g n o l i . N o n p o t e v a m a n c a r e i n f i n e u n o m a g g i o a C a r l o R a m b a l d i n e l c e n t e n a r i o d e l l a s u a n a s c i t a : a l u i s a r à d e d i c a t a i n f a t t i u n a m o s t r a a l l e s t i t a a P a l a c i o A b r a n t e s , s e d e d e l l ’ I s t i t u t o I t a l i a n o d i C u l t u r a d i M a d r i d , c h e c e l e b r e r à l a g r a n d e z z a e i l s e g n o l a s c i a t i d a l t r e v o l t e p r e m i o O s c a r p e r g l i e f f e t t i s p e c i a l i a n c h e a t t r a v e r s o l e p r o i e z i o n i d i f i l m c o m e E . T . , K i n g K o n g e A l i e n . " È p e r m e u n g r a n d e o n o r e - h a d e t t o G i u l i o B a s e , d i r e t t o r e a r t i s t i c o d e l f e s t i v a l - a v e r r i c e v u t o q u e s t o p r e s t i g i o s o i n c a r i c o a l 1 8 e s i m o F e s t i v a l d e l C i n e m a i t a l i a n o d i M a d r i d : h o s u b i t o p e n s a t o c h e l a d i c i o t t e s i m a e d i z i o n e d o v e s s e s e g n a r e l a m a g g i o r e e t à e i n t e n d o q u i n d i a c c o m p a g n a r l o i n q u e s t o d e b u t t o n e l l a m a t u r i t à c o n u n l e g a m e a u t e n t i c o t r a I t a l i a e S p a g n a , n e l s e g n o d e l l a v a l o r i z z a z i o n e i n t e r n a z i o n a l e d e l n o s t r o g r a n d e c i n e m a e d i n o c h e s d e g a l a y e l e g a n c i a n e l l e q u a l i i l c i n e m a i n c o n t r e r à l a c u l t u r a e l e s t e l l e i t a l i a n e d e l l a s e t t i m a a r t e i l l u m i n e r a n n o M a d r i d . ” T u t t i i f i l m i n p r o g r a m m a n e l l e r e l a t i v e s e z i o n i s a r a n n o r i v e l a t i d a l d i r e t t o r e a r t i s t i c o n e l l a d u p l i c e c o n f e r e n z a s t a m p a d e l F e s t i v a l c h e s i t e r r à i l 1 2 n o v e m b r e a R o m a e i l 1 5 n o v e m b r e a M a d r i d .