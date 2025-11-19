M i l a n o , 1 9 n o v . ( A d n k r o n o s ) - I l ' c o l p o d e l s e c o l o ' r e a l i z z a t o s o l t a n t o p o c h e s e t t i m a n e f a i n u n o d e i m u s e i e u r o p e i p i ù g r a n d i e i m p o r t a n t i d e l m o n d o , h a m e s s o i n l u c e q u a n t o p o s s a s c o p r i r s i f r a g i l e a n c h e u n s i s t e m a d i s i c u r e z z a d i u n ’ e c c e l l e n z a a l i v e l l o g l o b a l e . T r a v i d e o c a m e r e a n a l o g i c h e e d a t a t e , s e n s o r i p e r i m e t r a l i i n a t t i v i , s i s t e m i i n f o r m a t i c i n o n a g g i o r n a t i , s c a r s a a t t e n z i o n e a l l e p i ù s e m p l i c i r e g o l e d e t t a t e d a l l a c y b e r s e c u r i t y ( p a s s w o r d i n e f f i c a c i e n o n c a m b i a t e f r e q u e n t e m e n t e ) e c a r e n z a d i p e r s o n a l e d i v i g i l a n z a i n s e r v i z i o , i l f u r t o , a l d i l à d e l l ’ e n o r m e v a l o r e d e l l e o p e r e s o t t r a t t e , a p p a r e d i i n c r e d i b i l e g r a v i t à p r o p r i o a c a u s a d e l l e t a n t e c o n c a u s e c h e p o s s o n o a v e r l o r e s o , a t u t t i g l i e f f e t t i , d i s e m p l i c e a t t u a z i o n e . Q u a n t o a c c a d u t o s i p r o f i l a c e r t a m e n t e c o m e u n c a s o d i p a r t i c o l a r e r i f l e s s i o n e p e r i l s e t t o r e d e l l a s i c u r e z z a m u s e a l e , c h e r a p p r e s e n t a u n o d e i p i ù i n t e r e s s a n t i c o n t e s t i d i a p p l i c a z i o n e d e l l e t e c n o l o g i e i n m o s t r a a ' S i c u r e z z a ' , m a n i f e s t a z i o n e d e d i c a t a a s e c u r i t y & f i r e i n p r o g r a m m a d a o g g i a l 2 1 n o v e m b r e a F i e r a M i l a n o . ' S i c u r e z z a ' f a p a r t e d i M i b a - M i l a n i n t e r n a t i o n a l b u i l d i n g a l l i a n c e , i l f o r m a t c h e l a v e d e s v o l g e r s i i n c o n t e m p o r a n e a c o n G e e - G l o b a l e l e v a t o r e x h i b i t i o n , m a n i f e s t a z i o n e d e d i c a t a a l l a m o b i l i t à o r i z z o n t a l e e v e r t i c a l e , M a d e e x p o , e v e n t o l e a d e r i n I t a l i a p e r i l m o n d o d e l l ’ e d i l i z i a e d e l l ’ a r c h i t e t t u r a e S b e - S m a r t B u i l d i n g E x p o , m a n i f e s t a z i o n e d e l l a h o m e a n d b u i l d i n g a u t o m a t i o n e d e l l ’ i n t e g r a z i o n e t e c n o l o g i c a . I l ' c o l p o d e l s e c o l o ' n o n è c e r t o u n c a s o i s o l a t o : i l d a t a b a s e d e l l ' I n t e r p o l , l ' u n i c o c h e c o n t i e n e i n f o r m a z i o n i c e r t i f i c a t e d a l l a p o l i z i a s u o g g e t t i d ' a r t e r u b a t i e s c o m p a r s i n e l m o n d o , r e g i s t r a , a d o g g i , i m m a g i n i e d e s c r i z i o n i d i 5 7 . 0 0 0 o p e r e m a i r i t r o v a t e . N e l s o l o 2 0 2 5 u n ’ a z i o n e c o n g i u n t a d e l l e f o r z e d e l l ’ o r d i n e h a p o r t a t o a l l ’ a r r e s t o d i 8 0 p e r s o n e e a l s e q u e s t r o d i o l t r e 3 7 . 7 0 0 b e n i c u l t u r a l i i m p l i c a t i n e l t r a f f i c o i l l e c i t o , a d i m o s t r a z i o n e d i u n m e r c a t o a t t i v o e b e n o r g a n i z z a t o . I n I t a l i a è i l c o m a n d o c a r a b i n i e r i t u t e l a p a t r i m o n i o c u l t u r a l e a o c c u p a r s i d e l r e c u p e r o d i o p e r e t r a f u g a t e , m a l a p r e v e n z i o n e r e s t a l o s t r u m e n t o p r i n c i p a l e a t u t e l a d e l p a t r i m o n i o a r t i s t i c o , c u l t u r a l e e m u s e a l e . L e s o l u z i o n i t e c n o l o g i c h e c i s o n o : l ' I n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e a b o r d o d e l l e v i d e o c a m e r e è i n g r a d o d i i d e n t i f i c a r e m o v i m e n t i s o s p e t t i e d i s e g u i r e i m a l i n t e n z i o n a t i a n c h e i n f o l l e n u m e r o s e , g r a z i e a l l ’ e l a b o r a z i o n e d e i b i g d a t a ; i s i s t e m i d i c o n t r o l l o a c c e s s i s o n o c a p a c i d i r e a g i r e i n m o d o a u t o n o m o a p o t e n z i a l i t e n t a t i v i d i e f f r a z i o n e e s i p o s s o n o a v v a l e r e d i s i s t e m i b i o m e t r i c o - d i g i t a l i p e r a c c e s s i s e n s i b i l i ; s o l u z i o n i i n t e g r a t e d i a n t i n t r u s i o n e p e r m e t t o n o l a g e s t i o n e d a r e m o t o i n u n ’ u n i c a p i a t t a f o r m a c o n a l e r t a u t o m a t i c i . I l t u t t o , r e s o e f f i c i e n t e e p r o t e t t o g r a z i e a l l e n u o v e p o t e n z i a l i t à d e l l a c y b e r s e c u r i t y , a m b i t o o r m a i f o n d a m e n t a l e p e r l a g e s t i o n e e l a t u t e l a d i s i s t e m i c h e g e s t i s c o n o i m m e n s e q u a n t i t à d i d a t i . A ' S i c u r e z z a ' l e s o l u z i o n i p i ù a v a n z a t e s a r a n n o p r e s e n t a t e d a o l t r e 3 4 0 e s p o s i t o r i i t a l i a n i e i n t e r n a z i o n a l i , o f f r e n d o u n a t r a l e p a n o r a m i c h e p i ù i m p o r t a n t i a l i v e l l o e u r o p e o p e r i s e t t o r i d e l l a s e c u r i t y e d e l l ’ a n t i n c e n d i o . M a l a s o l a t e c n o l o g i a , p e r q u a n t o a l l ’ a v a n g u a r d i a , n o n b a s t a : l e s o l u z i o n i d i g i t a l i d e l l a s e c u r i t y f u n z i o n a n o s o l o s e g e s t i t e d a r i s o r s e p r o f e s s i o n a l i c o m p e t e n t i , p e r c r e a r e s i s t e m i ' i b r i d i ' u o m o - m a c c h i n a e f f i c a c i e r e s i l i e n t i d i f r o n t e a m i n a c c e s e m p r e p i ù a m p i e e c o m p l e s s e , c o m e q u e l l e c h e p o s s o n o i n s i d i a r e i l p a t r i m o n i o a r t i s t i c o . P e r q u e s t o , ' S i c u r e z z a ' d e d i c h e r à u n i n c o n t r o d i a p p r o f o n d i m e n t o a u n a n u o v a f i g u r a p r o f e s s i o n a l e , i l c u l t u r a l s e c u r i t y m a n a g e r : u n p r o f e s s i o n i s t a c a p a c e d i i n t e g r a r e t e c n o l o g i e a v a n z a t e , v i s i o n e s t r a t e g i c a e s e n s i b i l i t à c u l t u r a l e p e r g a r a n t i r e l a p r o t e z i o n e e l a f r u i z i o n e d e l p a t r i m o n i o , t r a s f o r m a n d o l a s i c u r e z z a i n u n f a t t o r e d i s v i l u p p o e r e p u t a z i o n e p e r e n t i p u b b l i c i e i m p r e s e . P r o p r i o p e r o f f r i r e l ’ o p p o r t u n i t à c o n c r e t a d i a c q u i s i r e g l i s k i l l n e c e s s a r i p e r q u e s t o p r o f i l o , F o n d a z i o n e E n z o H r u b y e U n i v e r s i t à d i P a v i a h a n n o l a n c i a t o u n c o r s o d i p e r f e z i o n a m e n t o i n C u l t u r a l s e c u r i t y m a n a g e m e n t , u n p e r c o r s o u n i c o i n I t a l i a c h e f o r m a n u o v e c o m p e t e n z e m a n a g e r i a l i e t e c n i c h e a l s e r v i z i o d e l l a c u l t u r a . I l c o r s o s a r à i l l u s t r a t o d o m a n i , 2 0 n o v e m b r e , d a l l e o r e 1 4 . 1 5 n e l l a C y b e r & S e c u r i t y A r e n a ( P a d . 5 ) . A t t r a v e r s o ' S i c u r e z z a ' , p r o p r i o d a u n P a e s e c o m e l ’ I t a l i a c h e è t r a i p i ù r i c c h i a l m o n d o d i o p e r e d ’ a r t e , p u ò , d u n q u e , a r r i v a r e u n a r i s p o s t a c o n c r e t a a l l ’ e s i g e n z a d i t u t e l a r e i l p a t r i m o n i o m u s e a l e . P e r c h é l a s i c u r e z z a n o n è u n a s p e s a , m a u n i n v e s t i m e n t o e u n d o v e r e f o n d a m e n t a l e p e r a s s i c u r a r c i c h e l ’ e r e d i t à c u l t u r a l e d e l n o s t r o p a s s a t o p o s s a r e s t a r e a n c h e c o m e p a r t e d e l f u t u r o d i t u t t i n o i .