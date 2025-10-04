P r e m i ( A d n k r o n o s ) - " È u n g r a n d e s c r i t t o r e , c o m e t u t t i i v i n c i t o r i d e l P r e m i o M a l a p a r t e . I n q u e s t o c a s o a b b i a m o v o l u t o p r e m i a r e n o n s o l t a n t o i l s u c c e s s o m o n d i a l e d i ' P a t r i a ' , m a a n c h e l a s u a s t r a o r d i n a r i a c a p a c i t à d i s c r i v e r e r a c c o n t i , u n g e n e r e p u r t r o p p o t r a s c u r a t o i n I t a l i a p i ù d a g l i e d i t o r i c h e d a i l e t t o r i " . C o s ì G i o r d a n o B r u n o G u e r r i , g i u r a t o d e l P r e m i o M a l a p a r t e , è i n t e r v e n u t o o g g i , a C a p r i , a l d i b a t t i t o p u b b l i c o c o n F e r n a n d o A r a m b u r u , v i n c i t o r e d e l l ’ e d i z i o n e 2 0 2 5 . G u e r r i h a d e n u n c i a t o l a s c a r s a a t t e n z i o n e d e l m e r c a t o e d i t o r i a l e i t a l i a n o p e r l a f o r m a b r e v e : " G l i e d i t o r i r i p e t o n o c h e i r a c c o n t i n o n s i v e n d o n o , m a n o n s i v e n d o n o p e r c h é n o n v e n g o n o p r o m o s s i n é p u b b l i c a t i . C o s ì s i s c o r a g g i a n o g l i s c r i t t o r i d a l c i m e n t a r s i c o n u n g e n e r e c h e , i n v e c e , r a p p r e s e n t a u n a d e l l e f o r m e p i ù a l t e d e l l a n a r r a t i v a . A r a m b u r u d i m o s t r a c h e i l r a c c o n t o p u ò e s s e r e u n c a p o l a v o r o : i s u o i s o n o p i c c o l i r o m a n z i , e c i a s c u n o l a s c i a n e l l e t t o r e i l d e s i d e r i o c h e c o n t i n u i p e r c e n t o p a g i n e . Q u e s t a è l a m a g i a d e l l a s u a s c r i t t u r a " . I l g i u r a t o h a s o t t o l i n e a t o a n c h e l a p r o f o n d i t à p s i c o l o g i c a d e l l ’ a u t o r e s p a g n o l o : " A r a m b u r u c o g l i e l a n a t u r a d e g l i e s s e r i u m a n i f i n o i n f o n d o . O g g i h a d e t t o u n a c o s a c h e f a r i f l e t t e r e : s e s a p e s s i m o c o s a p e n s a r e a l m e n t e d i n o i p e r f i n o l a p e r s o n a c h e c i a m a d i p i ù , f o r s e s c a p p e r e m m o . E c c o , l u i c i f a e n t r a r e i n q u e i p e n s i e r i , n e i l u o g h i p i ù n a s c o s t i d e l l a c o s c i e n z a , c o n u n a p r o s a c h e m e t t e a n u d o f r a g i l i t à , p a u r e e c o n t r a d d i z i o n i " .