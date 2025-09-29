R o m a , 2 9 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - N e l S a n t u a r i o d e l B e a t o A n g e l o , a F u r c i i n p r o v i n c i a d i C h i e t i , l a p r i m a e d i z i o n e d e l ' P r e m i o I n t e r n a z i o n a l e A n g e l o d a F u r c i ' . L a c e r i m o n i a , c o n d o t t a d a l l a p r e s e n t a t r i c e R a i F e d e r i c a P e l u f f o , h a v i s t o p r e m i a t e p e r s o n a l i t à d e l m o n d o r e l i g i o s o , c i v i l e e i s t i t u z i o n a l e : P a d r e A l e j a n d r o M o r a l A n t ò n , g i à p r i o r e g e n e r a l e d e l l ’ O r d i n e d i S a n t ’ A g o s t i n o , i l p r e s i d e n t e d e l l ' E n i F o u n d a t i o n D o m e n i c o G i a n i , i l g e n e r a l e d e l l ’ A r m a d e i C a r a b i n i e r i G i u s e p p e P e t r e l l a , i l d i r e t t o r e g e n e r a l e d e l c o r p o n a z i o n a l e d e i V i g i l i d e l f u o c o G e n n a r o T o r n a t o r e , i l s e g r e t a r i o n a z i o n a l e A n f G i a m p a o l o D i M a r c o e l a d o t t o r e s s a M a r i a P i n a S c i o t t i , g i à P r i m a r i o d i m a l a t t i e i n f e t t i v e . I d e a t o d a l p r i o r e S i l v i o B e l l a n o , i n s i e m e a l l a c o n f r a t e r n i t a d e l B e a t o A n g e l o e a l l ’ O r d i n e d i S a n t ’ A g o s t i n o , s u p p o r t a t o d a l p a r r o c o D o n A n g e l o D i P r i n z i o e d a l c o m u n e d i F u r c i , i l p r e m i o n a s c e c o n l ’ o b i e t t i v o d i o n o r a r e l a m e m o r i a d e l b e a t o e i s u o i p r e z i o s i i n s e g n a m e n t i . “ S e n t o u n p r o f o n d o o r g o g l i o e u n a g i o i a i m m e n s a n e l v e d e r e r e a l i z z a t a c o n t a n t o s u c c e s s o l a p r i m a e d i z i o n e d e l p r e m i o d e d i c a t o a l n o s t r o S a n t o . S o n o c e r t o c h e q u e s t o s i a s o l o l ’ i n i z i o d i u n a l u n g a s e r i e d i i n i z i a t i v e v o l t e a d o n o r a r e l a s u a f i g u r a e a v a l o r i z z a r e i l n o s t r o s p l e n d i d o t e r r i t o r i o , c h e m e r i t a d i e s s e r e c o n o s c i u t o e a m a t o s e m p r e d i p i ù " . C o s ì S i l v i o B e l l a n o , p r i o r e d e l l a c o n f r a t e r n i t a d e l B e a t o A n g e l o .