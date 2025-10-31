R o m a , 3 1 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - “ L a b i r r a g e n e r a u n v a l o r e e c o n o m i c o r i l e v a n t e p e r l ’ I t a l i a , o l t r e 9 2 m i l i a r d i d i e u r o i n d i e c i a n n i . C o n F o n d a z i o n e B i r r a M o r e t t i a b b i a m o a c c o m p a g n a t o q u e s t a c r e s c i t a , p r o m u o v e n d o u n c o n s u m o r e s p o n s a b i l e e d i f f o n d e n d o l a c u l t u r a b i r r a r i a c o m e l e v a d i s v i l u p p o . L a b i r r a r a p p r e s e n t a o g g i n o n s o l o u n a b e v a n d a , m a u n s i m b o l o d i i n f o r m a l i t à e s o c i a l i t à , i n l i n e a c o n i n u o v i s t i l i d i v i t a d e g l i i t a l i a n i ” . L o h a d i c h i a r a t o A l f r e d o P r a t o l o n g o , p r e s i d e n t e F o n d a z i o n e B i r r a M o r e t t i , a l l a p r e s e n t a z i o n e d e l l ’ u l t i m o s t u d i o r e a l i z z a t o d a O s s e r v a t o r i o B i r r a a R o m a p r e s s o i l S e n a t o d e l l a R e p u b b l i c a , i n o c c a s i o n e d e l d e c e n n a l e d i F o n d a z i o n e B i r r a M o r e t t i . N e l s u o i n t e r v e n t o , P r a t o l o n g o h a s o t t o l i n e a t o i l r u o l o c e n t r a l e d e l l a F o n d a z i o n e , n a t a d i e c i a n n i f a , n e l d i f f o n d e r e c o n o s c e n z a e r e s p o n s a b i l i t à s u l c o n s u m o d e l l a b i r r a a t t r a v e r s o r i c e r c h e , f o r m a z i o n e e i n i z i a t i v e e d u c a t i v e . “ L a b i r r a - h a r i c o r d a t o - n o n è s o l o u n a b e v a n d a , è u n a s t o r i a m i l l e n a r i a c h e r a p p r e s e n t a p r o b a b i l m e n t e u n o d e g l i e l e m e n t i d i c r e s c i t a d e l c o m p a r t o b e v e r a g e n e l p r o s s i m o f u t u r o . L ' i m p e g n o d e l l a F o n d a z i o n e h a c o n t r i b u i t o a c o n s o l i d a r e i l s e t t o r e c o m e m o t o r e e c o n o m i c o e c u l t u r a l e d e l P a e s e , o l t r e c h e a v a l o r i z z a r e l a b i r r a c o m e p a r t e i n t e g r a n t e d e l l a c o n v i v i a l i t à i t a l i a n a ” .