R o m a , 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - P o s t e I t a l i a n e a m p l i a i l n u m e r o d i u f f i c i d o v ’ è p o s s i b i l e r i c h i e d e r e e r i n n o v a r e i l p a s s a p o r t o . I l s e r v i z i o è s t a t o a t t i v a t o i n a l t r i 3 7 5 u f f i c i p o s t a l i P o l i s , n e i C o m u n i a l d i s o t t o d e i 1 5 m i l a a b i t a n t i i n p r o v i n c i a d i B r e s c i a , L i v o r n o , T r a p a n i , N o v a r a , e V e r c e l l i . G r a z i e a l l ’ e s t e n s i o n e d e l s e r v i z i o s a r à p o s s i b i l e r i c h i e d e r e i l p a s s a p o r t o a n c h e n e g l i u f f i c i d i m o l t i c e n t r i a l p i n i , a l l ’ I s o l a d ’ E l b a , a C a p r a i a , a F a v i g n a n a e a P a n t e l l e r i a . S a l e c o s ì a 3 . 2 1 5 i l n u m e r o c o m p l e s s i v o d e g l i u f f i c i p o s t a l i i n c u i s i p u ò o t t e n e r e i l p a s s a p o r t o : 2 . 8 0 0 u f f i c i p o s t a l i P o l i s e 4 1 5 u f f i c i p o s t a l i d i g r a n d i c i t t à . I l s e r v i z i o è p a r t i t o l o s c o r s o a n n o i n p i c c o l i c o m u n i e n e l l e g r a n d i c i t t à c o m e R o m a , B o l o g n a , V e r o n a e C a g l i a r i e , q u a l c h e m e s e f a , è s t a t o e s t e s o a M i l a n o , N a p o l i e i n p r o v i n c i a d i F i r e n z e . I n u m e r i c o n f e r m a n o i l s u c c e s s o d e l l ’ i n i z i a t i v a p r o m o s s a d a P o s t e I t a l i a n e : s o n o p i ù d i 1 1 9 m i l a l e r i c h i e s t e d i r i l a s c i o o r i n n o v o d e i p a s s a p o r t i , 8 6 m i l a d e l l e q u a l i n e g l i u f f i c i p o s t a l i P o l i s e 3 3 m i l a i n q u e l l i d e l l e c i t t à . L ’ a m p l i a m e n t o d e l s e r v i z i o c o n t i n u e r à p r o g r e s s i v a m e n t e f i n o a c o p r i r e l ’ i n t e r a r e t e n a z i o n a l e . O l t r e a s e m p l i f i c a r e i p a s s a g g i b u r o c r a t i c i , i l r i l a s c i o e r i n n o v o d e l p a s s a p o r t o r i d u c e i l d i v a r i o t r a l e a r e e u r b a n e e i t e r r i t o r i m e n o s e r v i t i , p o r t a n d o u n c o n t r i b u t o r i l e v a n t e a g l i a b i t a n t i d e l l e l o c a l i t à p i ù i s o l a t e d ’ I t a l i a . N e è u n e s e m p i o T e r r a n o v a d i P o l l i n o , i n p r o v i n c i a d i P o t e n z a , d o v e i c i t t a d i n i e r a n o c o s t r e t t i a p e r c o r r e r e f i n o a 1 5 0 c h i l o m e t r i p e r o t t e n e r e i l p a s s a p o r t o . G r a z i e a l l a c a p i l l a r i t à d e l l a r e t e d i P o s t e I t a l i a n e , i n o l t r e , i l s e r v i z i o d i r i l a s c i o e r i n n o v o p a s s a p o r t i h a c o n s e n t i t o d i r i d u r r e i t e m p i d i a t t e s a p e r i c i t t a d i n i e d i f o r n i r e s u p p o r t o a l l a v o r o d e l l a P o l i z i a d i S t a t o . O t t e n e r e i l r i l a s c i o o i l r i n n o v o d e l p a s s a p o r t o è u n ’ o p e r a z i o n e e s t r e m a m e n t e s e m p l i c e . B a s t e r à c o n s e g n a r e a l l ’ u f f i c i o p o s t a l e u n d o c u m e n t o d i i d e n t i t à v a l i d o , i l c o d i c e f i s c a l e , d u e f o t o g r a f i e , p a g a r e i n u f f i c i o i l b o l l e t t i n o p e r i l p a s s a p o r t o o r d i n a r i o d e l l a s o m m a d i 4 2 , 5 0 e u r o e u n a m a r c a d a b o l l o d a 7 3 , 5 0 e u r o . I n c a s o d i r i n n o v o b i s o g n e r à c o n s e g n a r e a n c h e i l v e c c h i o p a s s a p o r t o o l a c o p i a d e l l a d e n u n c i a d i s m a r r i m e n t o o f u r t o d e l v e c c h i o d o c u m e n t o . G r a z i e a l l a p i a t t a f o r m a t e c n o l o g i c a i n d o t a z i o n e a g l i u f f i c i p o s t a l i a b i l i t a t i , s a r à l ’ o p e r a t o r e a r a c c o g l i e r e l e i n f o r m a z i o n i e i d a t i b i o m e t r i c i d e l c i t t a d i n o ( i m p r o n t e d i g i t a l i e f o t o ) i n v i a n d o p o i l a d o c u m e n t a z i o n e a l l ’ u f f i c i o d i P o l i z i a d i r i f e r i m e n t o . P e r r i c h i e d e r e i l r i l a s c i o d e l p a s s a p o r t o n e g l i u f f i c i p o s t a l i d e l l e g r a n d i c i t t à è n e c e s s a r i a l a p r e n o t a z i o n e c h e s i p u ò f a r e r e g i s t r a n d o s i a l s i t o d i P o s t e I t a l i a n e . I l n u o v o p a s s a p o r t o p o t r à e s s e r e c o n s e g n a t o d a P o s t e I t a l i a n e d i r e t t a m e n t e a d o m i c i l i o . Q u e s t ’ u l t i m a è l ’ o p z i o n e p r e f e r i t a d a i c i t t a d i n i d e i p i c c o l i c e n t r i , c h e n e h a n n o f a t t o r i c h i e s t a n e l 7 9 % d e i c a s i . N e l l e g r a n d i c i t t à , i n v e c e , l a r i c h i e s t a d i c o n s e g n a a d o m i c i l i o è p a r i a l 3 3 % d e l t o t a l e .