R o m a , 4 s e t . ( A d n k r o n o s ) - V i a l i b e r a s e n z a c o n d i z i o n i d a p a r t e d e l l ' A g c m a l l ' a c q u i s i z i o n e d e l 1 5 % d i T i m d a p a r t e d i P o s t e . L o c o m u n i c a P o s t e i n u n a n o t a . ' ' I n r e l a z i o n e a l l ' a c q u i s i z i o n e d e l 1 5 % d e l l e a z i o n i o r d i n a r i e d i T i m , c o m u n i c a t a a l l ’ A u t o r i t à g a r a n t e d e l l a c o n c o r r e n z a e d e l m e r c a t o i l 2 1 m a g g i o 2 0 2 5 , a l l ’ e s i t o d e l l a q u a l e P o s t e I t a l i a n e d e t i e n e i l 2 4 , 8 1 % d e l l e a z i o n i o r d i n a r i e d i T i m , l a s o c i e t à c o m u n i c a c h e , n e l l a s e d u t a d e l 3 s e t t e m b r e 2 0 2 5 , l ’ A g c m h a d e l i b e r a t o d i a p p r o v a r e s e n z a c o n d i z i o n i l ’ o p e r a z i o n e e , d u n q u e , d i n o n p r o c e d e r e a l l ’ a v v i o d e l l ’ i s t r u t t o r i a , i n q u a n t o e s s a n o n o s t a c o l a i n m i s u r a s i g n i f i c a t i v a l a c o n c o r r e n z a e f f e t t i v a n e i m e r c a t i i n t e r e s s a t i e n o n c o m p o r t a l a c o s t i t u z i o n e o i l r a f f o r z a m e n t o d i u n a p o s i z i o n e d o m i n a n t e ' ' , s i l e g g e n e l l a n o t a .