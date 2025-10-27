M i l a n o , 2 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - P o s t e I t a l i a n e f e s t e g g i a i d i e c i a n n i d a l l a s u a q u o t a z i o n e i n B o r s a , a v v e n u t a i l 2 7 o t t o b r e 2 0 1 5 , a l t e r m i n e d e l l a p i ù g r a n d e o f f e r t a p u b b l i c a i n i z i a l e ( I p o ) d ’ E u r o p a . U n d e c e n n i o d u r a n t e i l q u a l e - s i s o t t o l i n e a i n u n a n o t a - l ’ a z i e n d a h a c o m p i u t o u n p e r c o r s o d i p r o f o n d a t r a s f o r m a z i o n e e d i v e r s i f i c a z i o n e d e l b u s i n e s s , f i n a l i z z a t o a c r e a r e v a l o r e p e r g l i a z i o n i s t i e a c o n s o l i d a r e i l r u o l o d i P o s t e I t a l i a n e c o m e a z i e n d a d i s i s t e m a . L ’ a n n i v e r s a r i o è s t a t o c e l e b r a t o o g g i a M i l a n o n e l l a s e d e d i B o r s a I t a l i a n a . A l l ’ i n c o n t r o , o s p i t a t o d a l l ’ a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i B o r s a I t a l i a n a F a b r i z i o T e s t a , h a n n o p a r t e c i p a t o i l s o t t o s e g r e t a r i o a l l ’ E c o n o m i a , F e d e r i c o F r e n i ; l a p r e s i d e n t e d i P o s t e I t a l i a n e , S i l v i a M a r i a R o v e r e ; l ’ a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i P o s t e I t a l i a n e , M a t t e o D e l F a n t e ; i l d i r e t t o r e g e n e r a l e d i P o s t e I t a l i a n e , G i u s e p p e L a s c o . “ I n q u e s t o d e c e n n i o a b b i a m o s c r i t t o u n a p a g i n a i n d e l e b i l e d e l l a s t o r i a e c o n o m i c a n a z i o n a l e e s t i a m o d i m o s t r a n d o c h e u n ’ a z i e n d a c o n r a d i c i p r o f o n d e p u ò e s s e r e a n c h e u n m o t o r e d i i n n o v a z i o n e , c r e s c i t a e s o s t e n i b i l i t à p e r i l P a e s e - h a d i c h i a r a t o l a p r e s i d e n t e d i P o s t e I t a l i a n e , S i l v i a M a r i a R o v e r e – . L a q u o t a z i o n e i n B o r s a h a s e g n a t o l ’ i n i z i o d i u n p e r c o r s o d i t r a s p a r e n z a e d i d i a l o g o c o s t a n t e c o n i l m e r c a t o , n e l p i e n o r i s p e t t o d e l l a n o s t r a m i s s i o n e d i s e r v i z i o p u b b l i c o . O g g i P o s t e I t a l i a n e è u n a r e a l t à s o l i d a , m o d e r n a e p r o i e t t a t a v e r s o i l f u t u r o , c a p a c e d i c r e a r e v a l o r e e c o n o m i c o e s o c i a l e , c o n f e r m a n d o i l p r o p r i o r u o l o d i i n f r a s t r u t t u r a s t r a t e g i c a p e r l ’ I t a l i a ” . “ I l d e c i m o a n n i v e r s a r i o d e l l a n o s t r a q u o t a z i o n e – h a d e t t o l ’ a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i P o s t e I t a l i a n e , M a t t e o D e l F a n t e – s i g i l l a i l p e r c o r s o c h e h a t r a s f o r m a t o P o s t e I t a l i a n e n e l l a p r i m a P l a t f o r m C o m p a n y d e l P a e s e . A b b i a m o c o n c e n t r a t o l a n o s t r a a z i o n e s u l l ’ i n n o v a z i o n e e s u l l a r e a l i z z a z i o n e d i s t r a t e g i e s o s t e n i b i l i d i b u s i n e s s c h e s i s o n o d i m o s t r a t e v i n c e n t i , m a n t e n e n d o i n o g n i c a s o l a n o s t r a i d e n t i t à d i a z i e n d a a f o r t e v o c a z i o n e s o c i a l e r a d i c a t a s u l t e r r i t o r i o . G l i e f f e t t i – h a a g g i u n t o l ’ a d M a t t e o D e l F a n t e – s i s o n o v i s t i s u l v a l o r e d e l t i t o l o . O g n i 1 0 0 e u r o i n v e s t i t i 1 0 a n n i f a d a g l i a z i o n i s t i c h e c i h a n n o d a t o f i d u c i a , s o n o o g g i d i v e n t a t i 5 4 0 t r a d i v i d e n d i e c r e s c i t a d e l t i t o l o ; a c o n c l u s i o n e d i u n d e c e n n i o c o n t r a s s e g n a t o d a u n a c r e s c i t a m e d i a a n n u a d e l 1 5 % d e l r i s u l t a t o o p e r a t i v o , d e l 1 4 % d e l d i v i d e n d o e , n e l l o s t e s s o t e m p o , d a u n a g e s t i o n e d e l b i l a n c i o p r u d e n t e e r e s p o n s a b i l e . I n q u e s t a o c c a s i o n e s p e c i a l e – h a c o n c l u s o M a t t e o D e l F a n t e – d e s i d e r o r i n g r a z i a r e i n o s t r i 1 2 0 . 0 0 0 d i p e n d e n t i ; i l l o r o i m p e g n o e l a l o r o p r o f e s s i o n a l i t à c o n t i n u a n o a d e s s e r e i l p i l a s t r o s u l q u a l e p o g g i a i l s u c c e s s o d e l l a n o s t r a d i v i d e n d h i s t o r y ” . “ È u n o n o r e p o t e r c e l e b r a r e q u e s t o a n n i v e r s a r i o n e l l a s e d e d i B o r s a I t a l i a n a a l l a p r e s e n z a d e l s o t t o s e g r e t a r i o a l l ’ E c o n o m i a , F e d e r i c o F r e n i – h a d i c h i a r a t o i l d i r e t t o r e g e n e r a l e G i u s e p p e L a s c o - . Q u e l l o d i o g g i è u n t r a g u a r d o c h e p r e m i a l a d e d i z i o n e e l a c o m p e t e n z a d e l l e p e r s o n e d i P o s t e c h e r i n g r a z i o p e r s o n a l m e n t e . I l n o s t r o s u c c e s s o e l a n o s t r a s o l i d i t à n a s c o n o d a l l ’ u n i o n e d e l l a t r a d i z i o n e c o n l ’ i n n o v a z i o n e , i n u n m o d e l l o c h e a f f i a n c a l a v i c i n a n z a e l ’ a t t e n z i o n e a i t e r r i t o r i a l l a c a p a c i t à d i r i s p o n d e r e a i b i s o g n i d e i c i t t a d i n i e d e l l e i m p r e s e . G u a r d i a m o a i p r o s s i m i a n n i c o n l a s t e s s a d e t e r m i n a z i o n e c o n s a p e v o l i c h e l a n o s t r a f o r z a è n e l l a f i d u c i a c o s t a n t e c h e m i l i o n i d i i t a l i a n i r i p o n g o n o o g n i g i o r n o i n n o i ” . D a l d e b u t t o s u l m e r c a t o c o n u n a c a p i t a l i z z a z i o n e d i 8 m i l i a r d i d i e u r o , P o s t e I t a l i a n e i n q u e s t i a n n i h a p i ù c h e t r i p l i c a t o i l p r o p r i o v a l o r e , p o r t a n d o l a c a p i t a l i z z a z i o n e a o l t r e 2 6 m i l i a r d i , a l t e r m i n e d i u n p e r c o r s o n e l q u a l e h a d i s t r i b u i t o o l t r e 7 m i l i a r d i d i e u r o d i d i v i d e n d i , g a r a n t e n d o a i s u o i a z i o n i s t i u n a r e m u n e r a z i o n e c o s t a n t e e c r e s c e n t e , f r u t t o d i u n a v i s i o n e s t r a t e g i c a d i l u n g o p e r i o d o b a s a t a s u i n n o v a z i o n e , d i v e r s i f i c a z i o n e d e l b u s i n e s s e s o l i d i t à p a t r i m o n i a l e . L a c r e s c i t a d i P o s t e I t a l i a n e è s t a t a s o s t e n u t a d a u n a t r a s f o r m a z i o n e d i g i t a l e s e n z a p r e c e d e n t i , c h e h a p e r m e s s o a l l ’ a z i e n d a d i a f f e r m a r s i c o m e l a p i ù g r a n d e p i a t t a f o r m a d i p a g a m e n t i i n I t a l i a , c o n o l t r e 3 m i l i a r d i d i t r a n s a z i o n i a n n u e , e c o m e i l p r i m o e m i t t e n t e d i c a r t e d i p a g a m e n t o c o n o l t r e 3 0 m i l i o n i d i c a r t e i n c i r c o l a z i o n e . P o s t e I t a l i a n e h a , i n o l t r e , c o n s o l i d a t o l a l e a d e r s h i p a s s i c u r a t i v a , c o n m a s s e g e s t i t e p e r 1 6 5 m i l i a r d i d i e u r o e h a r a f f o r z a t o i l r u o l o d i p o r t o s i c u r o d e l r i s p a r m i o , c o n o l t r e 4 5 0 m i l i a r d i d i a t t i v i t à g a r a n t i t e d a l l o S t a t o . I l G r u p p o g u i d a t o d a S i l v i a M a r i a R o v e r e e d a M a t t e o D e l F a n t e h a c o n q u i s t a t o i l p r i m a t o n e l l a l o g i s t i c a , c o n o l t r e 3 0 0 m i l i o n i d i p a c c h i c o n s e g n a t i o g n i a n n o e h a , i n f i n e , a m p l i a t o i l p e r i m e t r o d e l l e a t t i v i t à i n s e t t o r i s t r a t e g i c i c o m e e n e r g i a e t e l e c o m u n i c a z i o n i , r a f f o r z a n d o n e i l r u o l o d i p r o t a g o n i s t a d e l l a v i t a e c o n o m i c a e s o c i a l e i t a l i a n a . A d i e c i a n n i d a l l a q u o t a z i o n e , c o n u n a s t o r i a c h e i n t r e c c i a t r a d i z i o n e e m o d e r n i t à , r a d i c i l o c a l i e v i s i o n e g l o b a l e , P o s t e I t a l i a n e h a d u n q u e s a p u t o c o n i u g a r e g l i o b i e t t i v i d i c r e s c i t a f i n a n z i a r i a c o n l a s u a m i s s i o n e a l s e r v i z i o d e l l a c r e s c i t a e c o n o m i c a , d e l l a c o e s i o n e s o c i a l e e d e l l a t r a s f o r m a z i o n e d i g i t a l e d e l P a e s e .