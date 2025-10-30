R o m a , 3 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " A b b i a m o a p p e n a c e l e b r a t o l a 1 0 1 / m a G i o r n a t a d e l r i s p a r m i o e c o n e s p r e s s i o n e f e l i c e " l ' a d d i P o s t e i t a l i a n e , M a t t e o D e l F a n t e , h a d e f i n i t o i l r i s p a r m i o p o s t a l e " c o m e u n o s t r u m e n t o d i d e m o c r a t i z z a z i o n e d e l l a f i n a n z a , d e l r i s p a r m i o s t e s s o , c h e è s t a t o e f f e t t i v a m e n t e r e s o n e l n o s t r o P a e s e p i ù p a r t e c i p a t o , p i ù c o i n v o l g e n t e , p i ù d i f f u s o , p i ù d e m o c r a t i c o " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n t e r v e n e n d o a l l a c e r i m o n i a p e r i 1 5 0 a n n i d e l r i s p a r m i o p o s t a l e n o n g e s t i t o . " L a c a p i l l a r i t à c o n c u i è s t a t o p o s s i b i l e d i f f o n d e r e l i b r e t t i e b u o n i f r u t t i f e r i , l a p e r v a s i v i t à n e g l i a m b i e n t i p i ù d i v e r s i - h a e v i d e n z i a t o i l C a p o d e l l o S t a t o - d a q u e l l i d e g l i s c o l a r i a q u e l l i d e i n o s t r i e m i g r a n t i , n e s o n o s t a t i e s e m p i o , i n t r o d u c e n d o a q u e l l ' e p o c a , n e l l a g e s t i o n e d e i f l u s s i d i d e n a r o , e l e m e n t i d i m o d e r n i t à . T u t t o r a 2 7 m i l i o n i d i n o s t r i c o n c i t t a d i n i s o t t o s c r i v o n o b u o n i o l i b r e t t i p o s t a l i , p o t r e m m o d a v v e r o c h i a m a r l a u n a p a c i f i c a a r m a t a d e l r i s p a r m i o , c h e m o b i l i t a r i s o r s e p e r i l b e n e c o m u n e " . " C a p i l l a r i t à e i n n o v a z i o n e h a n n o c a r a t t e r i z z a t o e c o n t r a s s e g n a n o p o s i t i v a m e n t e a n c o r a o g g i i l s e r v i z i o c h e v i e n e r e s o a i r i s p a r m i a t o r i , g r a z i e a l l a r e t e d i s e r v i z i g a r a n t i t i a n c h e i n c e n t r i m i n o r i . S o t t o l i n e o a n c o r a u n a v o l t a l ' i m p o r t a n z a f o n d a m e n t a l e d i q u e s t o a s p e t t o . N o n è e s t r a n e o a q u e s t o r i s u l t a t o i l p r o g e t t o P o l i s , a f r o n t e d i f e n o m e n i d i d e s e r t i f i c a z i o n e b a n c a r i a n e l n o s t r o P a e s e . Q u e l c h e a v v i e n e - h a c o n c l u s o M a t t a r e l l a - f a d i r e o g g i c o m e i e r i . I e r i , q u a n d o a l l ' I t a l i a c h e n a s c e v a , n e l f e r v o r e d e l r i n n o v a m e n t o , a c c a n t o a l l e C a s s e r u r a l i e a l l a B a n c h e p o p o l a r i , g l i s p o r t e l l i d e g l i U f f i c i p o s t a l i e d u c a v a n o e c o n s e n t i v a n o l ' a c c e s s o a l r i s p a r m i o i n l u o g h i e a c e t i c h e a s p i r a v a n o a d u s c i r e d a l l a e m a r g i n a z i o n e s o c i a l e " .