R o m a , 3 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " S i a m o q u i p e r p a r l a r e d i q u e l c h e l ' I t a l i a u n i t a h a s a p u t o p r o d u r r e e p r o m u o v e r e , u n ' I t a l i a u n i t a n o n s o l t a n t o t e r r i t o r i a l m e n t e , m a c h e i n i z i a t i v e e s t r u t t u r e c o m e q u e l l e c h e o g g i c e l e b r i a m o h a n n o u n i t o n e l l e s u e p o p o l a z i o n i " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n t e r v e n e n d o a l l a c e r i m o n i a p e r i 1 5 0 a n n i d e l r i s p a r m i o p o s t a l e n o n g e s t i t o . " U n r i s p a r m i o p e r l o s v i l u p p o - h a r i c o r d a t o i l C a p o d e l l o S t a t o - e q u e s t a è s t a t a i n r e a l t à l a s t o r i a d i C a s s a d e p o s i t i e p r e s t i t i . L a r a c c o l t a d e l r i s p a r m i o p r i v a t o h a c o n s e n t i t o l e b o n i f i c h e d i f i n e O t t o c e n t o , d i r i c o s t r u i r e M e s s i n a e R e g g i o C a l a b r i a d o p o i l t e r r e m o t o , d i r e a l i z z a r e l ' a c q u e d o t t o p u g l i e s e , q u e s t o p e r r i f a r c i a d a l c u n e d e l l e t a n t e e s p e r i e n z e r e m o t e . P e r v e n i r e a t e m p i p i ù r e c e n t i , l a t r a g e d i a d e l V a j o n t , l ' a l l u v i o n e d i F i r e n z e e t a n t i a l t r i m o m e n t i " .