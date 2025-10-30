R o m a , 3 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I l p r i n c i p i o d i g a r a n z i a p e r i l d e n a r o d e i r i s p a r m i a t o r i v a l e a n c o r a o g g i p e r i l r i s p a r m i o p o s t a l e , a t t u a n d o q u a n t o l a R e p u b b l i c a h a p r e v i s t o n e l l a s u a C o s t i t u z i o n e a l l ' a r t i c o l o 4 7 , c o n l ' i n c o r a g g i a m e n t o a l l a t u t e l a d i o g n i f o r m a d i r i s p a r m i o . C a s s a d e p o s i t i e P o s t e s i c a r a t t e r i z z a n o i n q u e s t o d a v v e r o c o m e a g e n t i d e l l a C o s t i t u z i o n e , e s e m p i o d i c a p a c i t à d i a l l i n e a m e n t o a l l e s f i d e d e l l a s o c i e t à c o n t e m p o r a n e a e a l l e a t t e s e d e l P a e s e . I l l o r o p a r t e n a r i a t o , t r a C d p e P o s t e i t a l i a n e , h a d i n a n z i a s è l a c o n t i n u a z i o n e d i u n p e r c o r s o c h e c o n t r i b u i s c a a l l ' a m m o d e r n a m e n t o e a l l a c o n n e s s i o n e i n t e r n a z i o n a l e d e l l ' I t a l i a . L a R e p u b b l i c a v i è r i c o n o s c e n t e p e r l ' i m p e g n o c h e d i s p i e g a t e " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n t e r v e n e n d o a l l a c e r i m o n i a p e r i 1 5 0 a n n i d e l r i s p a r m i o p o s t a l e n o n g e s t i t o .