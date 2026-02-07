L i s b o n a , 7 f e b . ( A d n k r o n o s ) - L ' e s t r e m a d e s t r a p o r t o g h e s e h a c h i e s t o i l r i n v i o d e l s e c o n d o t u r n o d e l l e e l e z i o n i p r e s i d e n z i a l i a c a u s a d e l l e f o r t i p i o g g e e v e n t i c h e h a n n o c o n t i n u a t o a c o l p i r e a l c u n e z o n e d e l l a S p a g n a e d e l P o r t o g a l l o , c a u s a n d o a l m e n o d u e m o r t i e c o s t r i n g e n d o a l l ' e v a c u a z i o n e d i o l t r e 7 . 0 0 0 p e r s o n e . I l p a r t i t o C h e g a h a a f f e r m a t o c h e i l v o t o d o v r e b b e e s s e r e r i n v i a t o p o i c h é è s t a t o d i c h i a r a t o l o s t a t o d i c a l a m i t à i n 6 9 a r e e . L a t e m p e s t a L e o n a r d o , c h e q u e s t a s e t t i m a n a h a c o l p i t o l a p e n i s o l a i b e r i c a , h a c o s t r e t t o i l g o v e r n o p o r t o g h e s e a p r o r o g a r e l ' a t t u a l e s t a t o d i c a l a m i t à i n 6 9 c o m u n i f i n o a m e t à f e b b r a i o . L a t e m p e s t a h a u c c i s o u n u o m o i n P o r t o g a l l o , m e n t r e i e r i è s t a t o r i t r o v a t o i l c o r p o d i u n a d o n n a t r a v o l t a d a u n f i u m e n e l l a r e g i o n e m e r i d i o n a l e s p a g n o l a d e l l ' A n d a l u s i a . S i t r a t t a d e l l ' u l t i m a d i u n a s e r i e d i t e m p e s t e m o r t a l i c h e h a n n o c o l p i t o P o r t o g a l l o e S p a g n a n e l l e u l t i m e s e t t i m a n e , u c c i d e n d o d i v e r s e p e r s o n e . L e a u t o r i t à d e l l ' A n d a l u s i a , d o v e p i ù d i 7 . 0 0 0 p e r s o n e s o n o s t a t e c o s t r e t t e a d a b b a n d o n a r e l e p r o p r i e c a s e , h a n n o e v a c u a t o d u r a n t e l a n o t t e l e a r e e r e s i d e n z i a l i v i c i n o a l f i u m e G u a d a l q u i v i r a C o r d o v a e i l t r a f f i c o p e d o n a l e è s t a t o b l o c c a t o s u l p o n t e r o m a n o d e l l a c i t t à . " P r e v e d i a m o 3 0 m m d i p i o g g i a " , h a d i c h i a r a t o i l p r e s i d e n t e r e g i o n a l e d e l l ' A n d a l u s i a , J u a n M a n u e l M o r e n o . " I n a l t r e c i r c o s t a n z e s a r e b b e p o c a a c q u a , m a i n q u e s t o m o m e n t o è m o l t a , p e r c h é i l t e r r e n o n o n r i e s c e a d r e n a r e e i f i u m i e i b a c i n i i d r i c i s o n o p i e n i " . C i r c a 1 . 5 0 0 r e s i d e n t i h a n n o r i c e v u t o l ' o r d i n e d i a b b a n d o n a r e l e p r o p r i e c a s e a G r a z a l e m a , u n v i l l a g g i o d i m o n t a g n a m o l t o a m a t o d a g l i e s c u r s i o n i s t i , p o i c h é l ' a c q u a è f i l t r a t a a t t r a v e r s o i m u r i d e l l e c a s e e s i è r i v e r s a t a l u n g o l e r i p i d e s t r a d e a c c i o t t o l a t e . M o r e n o h a d i c h i a r a t o a l l a r a d i o C a d e n a S e r c h e l e f a l d e a c q u i f e r e n e l l e m o n t a g n e d i G r a z a l e m a e r a n o p i e n e e c h e l a p r e s s i o n e a c c u m u l a t a a v r e b b e p o t u t o p r o v o c a r e f r a n e . " Q u e s t o p o t r e b b e c a u s a r e g r a n d i b u c h e o f o s s a t i . S e c i ò a c c a d e s s e s o t t o u n a c a s a o u n a s t r a d a , l e c o n s e g u e n z e p o t r e b b e r o e s s e r e d r a m m a t i c h e " , h a a g g i u n t o . D u r a n t e u n a v i s i t a a u n p o s t o d i c o o r d i n a m e n t o n e l l a p r o v i n c i a a n d a l u s a d i C a d i c e , i e r i i l p r i m o m i n i s t r o s p a g n o l o P e d r o S á n c h e z h a a v v e r t i t o c h e s i p r o s p e t t a n o " g i o r n i c o m p l i c a t i " e h a i n v i t a t o a l l a c a u t e l a e a l l a c a l m a . H a a f f e r m a t o c h e 1 0 . 0 0 0 o p e r a t o r i d i e m e r g e n z a s o n o s t a t i d i s p i e g a t i p e r f o r n i r e a s s i s t e n z a i n t u t t a l a r e g i o n e , a g g i u n g e n d o c h e i l g o v e r n o c e n t r a l e s t a c o o r d i n a n d o l a r i s p o s t a c o n i l g o v e r n o r e g i o n a l e d e l l ' A n d a l u s i a .