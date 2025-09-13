R o m a , 1 3 s e t . ( A d n k r o n o s ) - L a p r o s p e t t i v a d i u n n u o v o r e c o r d a s s o l u t o c o n i l s u p e r a m e n t o d e l l a s o g l i a d e i 3 , 5 m i l i o n i d i p a s s e g g e r i n e l 2 0 2 5 c o n f e r m a i l r u o l o c e n t r a l e d e l p o r t o d i C i v i t a v e c c h i a n e l p a n o r a m a c r o c i e r i s t i c o i n t e r n a z i o n a l e . L e s c e l t e s t r a t e g i c h e e i c a m b i a m e n t i i n a t t o r a p p r e s e n t a n o u n p u n t o d i s v o l t a p e r i l f u t u r o d e l l o s c a l o , d a c u i p a r t i r e p e r u n a p i a n i f i c a z i o n e i n t e g r a t a e s o s t e n i b i l e , c a p a c e d i g e n e r a r e u l t e r i o r e s v i l u p p o p e r i t e r r i t o r i d i r i f e r i m e n t o d e l N e t w o r k d e i P o r t i d i R o m a e d e l L a z i o : C i v i t a v e c c h i a , F i u m i c i n o e G a e t a . È q u e s t o l ’ e s i t o d e l l a m i s s i o n e a d A m b u r g o d e l c o m m i s s a r i o s t r a o r d i n a r i o d e l l ’ A u t o r i t à d i s i s t e m a p o r t u a l e d e l M a r T i r r e n o c e n t r o s e t t e n t r i o n a l e , R a f f a e l e L a t r o f a , i n o c c a s i o n e d e l S e a t r a d e E u r o p e , u n o d e i p r i n c i p a l i e v e n t i i n t e r n a z i o n a l i d e l s e t t o r e . " S o n o s t a t i i n c o n t r i m o l t o i m p o r t a n t i c o n i p r i n c i p a l i o p e r a t o r i m o n d i a l i d e l s e t t o r e c r o c i e r i s t i c o – s o t t o l i n e a L a t r o f a – i n c u i a b b i a m o c o n d i v i s o l a v i s i o n e f u t u r a d e l p o r t o e l e o p p o r t u n i t à d i c r e s c i t a , c h e d e v o n o c o i n v o l g e r e i n m o d o s o s t e n i b i l e e i n t e g r a t o l e c o m u n i t à d i C i v i t a v e c c h i a e d e g l i a l t r i c o m u n i , g e n e r a n d o i n d o t t o e r i c c h e z z a p e r t u t t o i l t e r r i t o r i o . N o n s i è t r a t t a t o s o l o d i a t t i v i t à p r o m o z i o n a l i , m a d i i n c o n t r i d i p r o s p e t t i v a , u t i l i a p i a n i f i c a r e p r a g m a t i c a m e n t e i l f u t u r o " . D u r a n t e l a m i s s i o n e , è s t a t o i l l u s t r a t o i l p r o c e s s o d i t r a s f o r m a z i o n e i n c o r s o , i n p a r t i c o l a r e a C i v i t a v e c c h i a , d o v e l a m o b i l i t à p o r t u a l e s a r à r i v o l u z i o n a t a g r a z i e a l c o l l e g a m e n t o d e l l ’ a n t e m u r a l e e a l l ’ a p e r t u r a v e r s o s u d . A n c h e G a e t a è s t a t a a l c e n t r o d e l l ’ a t t e n z i o n e , c o n l a p o s s i b i l i t à d i s v i l u p p a r e u l t e r i o r m e n t e i l t r a f f i c o d e l l e ' n a v i b o u t i q u e ' d i d i m e n s i o n i r i d o t t e , m e n t r e p e r F i u m i c i n o s i è p a r l a t o d e i l a v o r i e d e l l a p i a n i f i c a z i o n e , i n p a r t e a n c o r a d a f i n a n z i a r e , d e l n u o v o p o r t o c o m m e r c i a l e d e l l ' A d s p . " C i v i t a v e c c h i a – p r o s e g u e L a t r o f a – è o g g i o s s e r v a t a c o n g r a n d e a t t e n z i o n e a l i v e l l o i n t e r n a z i o n a l e . S i a m o a u n o s n o d o c r u c i a l e n e l l a s t o r i a d i q u e s t o p o r t o , t r a i l e a d e r m o n d i a l i p e r l e c r o c i e r e . C i a t t e n d o n o a n n i d e c i s i v i , i n c u i p o s s i a m o e d o b b i a m o f a r c r e s c e r e u l t e r i o r m e n t e l o s c a l o d i C i v i t a v e c c h i a , c o s ì c o m e q u e l l i d i G a e t a e F i u m i c i n o . M o l t i i n t e r l o c u t o r i c i g u a r d a n o c o n g r a n d e i n t e r e s s e , e q u e s t o m i d à u n f o r t e s e n s o d i r e s p o n s a b i l i t à p e r l e s c e l t e c h e s a r a n n o i n c a p o a l l a m i a g e s t i o n e e p e r i p r o g e t t i c h e d o v r e m o r e a l i z z a r e " .