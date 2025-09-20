C i v i t a v e c c h i a , 2 0 s e t . ( A d n k r o n o s ) - P r i m o i n c o n t r o t r a i l c o m m i s s a r i o s t r a o r d i n a r i o d e l l ’ A u t o r i t à d i S i s t e m a P o r t u a l e d e l M a r T i r r e n o C e n t r o S e t t e n t r i o n a l e , R a f f a e l e L a t r o f a , e l e o r g a n i z z a z i o n i s i n d a c a l i C g i l , C i s l , U i l e U g l . " H o p r o p o s t o – h a d i c h i a r a t o L a t r o f a – u n m e t o d o b a s a t o s u l c o n f r o n t o e s u l r e c i p r o c o r i s p e t t o d e i r u o l i e d e l l e p o s i z i o n i , c h e n o n p o t r a n n o n e c e s s a r i a m e n t e e s s e r e s e m p r e c o i n c i d e n t i , m a d o v r a n n o s e m p r e c o m u n q u e a v e r e l ' o b i e t t i v o d i p e r s e g u i r e l ' i n t e r e s s e g e n e r a l e d e l s i s t e m a p o r t u a l e e d i c h i c i l a v o r a . H o t r o v a t o u n a c o m p a g i n e s i n d a c a l e m a t u r a , c h e h a a c u o r e i l f u t u r o d e l p o r t o e i l b e n e s s e r e d e i s u o i l a v o r a t o r i . S e m a n t e r r e m o s e m p r e a l c e n t r o i l b e n e d e l l o s c a l o e i l b e n e s s e r e d e i l a v o r a t o r i , s o n o c e r t o c h e p o t r e m o , c o n q u e s t o m e t o d o , t r o v a r e s i n t e s i e s o l u z i o n i c o n d i v i s e ” . N e l c o r s o d e l l ’ i n c o n t r o , i l c o m m i s s a r i o h a a n c h e d e l i n e a t o l e p r i m e l i n e e g u i d a p e r l e r e l a z i o n i i n d u s t r i a l i a l l ’ i n t e r n o d e l l ’ e n t e : “ M i i m p e g n o a c o n d i v i d e r e c o n i s i n d a c a t i , i n m a n i e r a o p e r a t i v a e c o n c r e t a , i p a s s a g g i c h e p o r t e r a n n o a l l e d e c i s i o n i d a a s s u m e r e , a p a r t i r e d a l l a r e v i s i o n e d e l l a m a c r o s t r u t t u r a , c h e i n t e n d o a v v i a r e i n t e m p i c e l e r i ” . L a t r o f a h a c o n c l u s o s o t t o l i n e a n d o c h e : " i l d i a l o g o c o n l e o r g a n i z z a z i o n i s i n d a c a l i p r o s e g u i r à i n m o d o c o s t a n t e , n e l l a c o n s a p e v o l e z z a c h e u n p e r c o r s o d i c o n f r o n t o c o s t r u t t i v o è c o n d i z i o n e e s s e n z i a l e p e r l o s v i l u p p o d i t u t t o i l s i s t e m a p o r t u a l e d e l N e t w o r k C i v i t a v e c c h i a - F i u m i c i n o - G a e t a ” .