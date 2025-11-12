R o m a , 1 2 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " D a o g g i è i n v i g o r e l ’ o b b l i g o p e r i s i t i p o r n o g r a f i c i d i a c c e r t a r e i n m a n i e r a r i g o r o s a l a m a g g i o r e e t à d e i f r u i t o r i . U n a m i s u r a f o r t e m e n t e v o l u t a d a l g o v e r n o M e l o n i a l l ’ i n t e r n o d e l d e c r e t o C a i v a n o e r e s a f i n a l m e n t e o p e r a t i v a d a l l ’ A g c o m . U n p a s s o a v a n t i s i g n i f i c a t i v o v e r s o u n a m a g g i o r e t u t e l a d e i m i n o r i " . C o s ì M a r i a s t e l l a G e l m i n i , s e n a t r i c e d i N o i M o d e r a t i . " U n ’ i n i z i a t i v a c h e r e n d e i l w e b u n p o ’ p i ù s i c u r o p e r l e g i o v a n i g e n e r a z i o n i , a l l e q u a l i d a r e , a n c h e g r a z i e a l l ’ i n s e g n a m e n t o d e l l ’ e d u c a z i o n e d i g i t a l e i n c l a s s e , t u t t i g l i s t r u m e n t i n e c e s s a r i p e r p o t e r s i o r i e n t a r e , c o n m a g g i o r c o n s a p e v o l e z z a , t r a I n t e r n e t , s o c i a l n e t w o r k e a l t r e p i a t t a f o r m e " , c o n c l u d e .