Roma, 12 nov. (Adnkronos) - "Da oggi è in vigore lobbligo per i siti pornografici di accertare in maniera rigorosa la maggiore età dei fruitori. Una misura fortemente voluta dal governo Meloni allinterno del decreto Caivano e resa finalmente operativa dallAgcom. Un passo avanti significativo verso una maggiore tutela dei minori". Così Mariastella Gelmini, senatrice di Noi Moderati. "Uniniziativa che rende il web un po più sicuro per le giovani generazioni, alle quali dare, anche grazie allinsegnamento delleducazione digitale in classe, tutti gli strumenti necessari per potersi orientare, con maggior consapevolezza, tra Internet, social network e altre piattaforme", conclude.