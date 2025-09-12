R o m a , 1 2 s e t . ( A d n k r o n o s ) - I l p o n t e s u l l o s t r e t t o è a l t a m e n t e d i v i s i v o e s p a c c a l ’ o p i n i o n e p u b b l i c a d e g l i i t a l i a n i a m e t à , c o n u n a l e g g e r a p r e v a l e n z a d i c h i è f a v o r e v o l e a l l a c o s t r u z i o n e d e l l ’ o p e r a , a l l ’ i n t e r n o d e l l ’ e r r o r e s t a t i s t i c o , s e c o n d o u n s o n d a g g i o r e a l i z z a t o d a I z i , a z i e n d a d i a n a l i s i e v a l u t a z i o n i e c o n o m i c h e e p o l i t i c h e , p r e s e n t a t o q u e s t a m a t t i n a n e l c o r s o d e l l a t r a s m i s s i o n e l ' A r i a c h e T i r a c o n d o t t a d a D a v i d P a r e n z o s u L a 7 . A l l a d o m a n d a “ L e i è f a v o r e v o l e o c o n t r a r i o a l l a c o s t r u z i o n e d e l p o n t e s u l l o S t r e t t o d i M e s s i n a ? ” I l 5 1 % d e g l i i t a l i a n i è p e r i l s ì m e n t r e i l 4 9 p e r c e n t o p e r i l n o . S e p o i s i a n a l i z z a l ’ o p i n i o n e s e c o n d o l ’ a p p a r t e n e n z a p o l i t i c a , l ’ 8 0 , 7 % d e g l i e l e t t o r i d i g o v e r n o s i d i c e f a v o r e v o l e c o n t r o i l 3 3 % d e g l i e l e t t o r i d i o p p o s i z i o n e e i l 4 5 , 4 % d e l n o n v o t o . S e p o i s i d i v i d o n o g l i i n t e r v i s t a t i t r a n o r d , c e n t r o e s u d , è i n t e r e s s a n t e n o t a r e c o m e i c i t t a d i n i d e l m e z z o g i o r n o e d e l l e i s o l e s o n o p e r c i r c a i l 5 3 % f a v o r e v o l i , u n d a t o s i m i l e a q u e l l o d e l l e p e r s o n e c h e a b i t a n o a l n o r d , f a v o r e v o l i p e r i l 5 4 , 2 % , m e n t r e a l c e n t r o l a m a g g i o r a n z a d e g l i i t a l i a n i s o n o c o n t r a r i , p e r c i r c a i l 6 0 % . L e r a g i o n i d e l s ì s o n o p e r i l 4 3 , 2 % d e i f a v o r e v o l i i l f a t t o c h e i l p o n t e r a p p r e s e n t a u n ’ o c c a s i o n e d i s v i l u p p o p e r i l s u d e p e r i l 3 1 , 7 % c h e m i g l i o r e r à l ’ e f f i c i e n z a d e i t r a s p o r t i . L e r a g i o n i d e l n o s o n o p e r i l 4 3 % i l r i s c h i o c h e i l p o n t e s i a u n ' o p e r a i n u t i l e s e n z a a l t r e i n f r a s t r u t t u r e d i c o l l e g a m e n t o e p e r i l 2 6 % i r i s c h i l e g a t i a l l a z o n a s i s m i c a . I n c i d o n o p o c o l e p r e o c c u p a z i o n i r e l a t i v e a l l e i n f i l t r a z i o n i m a f i o s e e a l l ’ i m p a t t o a m b i e n t a l e .