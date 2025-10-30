R o m a , 3 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - L a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o , G i o r g i a M e l o n i , " h a c o n v o c a t o ( p e r q u e s t a m a t t i n a , n d r ) u n a r i u n i o n e d ’ u r g e n z a a P a l a z z o C h i g i p e r a f f r o n t a r e l a q u e s t i o n e " . L o a n n u n c i a i l m i n i s t r o p e r l e I n f r a s t r u t t u r e e v i c e p r e m i e r . M a t t e o S a l v i n i , i n u n ' i n t e r v i s t a a l ' C o r r i e r e d e l l a S e r a ' , d o p o l a d e c i s i o n e d e l l a C o r t e d e i C o n t i s u l P o n t e s u l l o S t r e t t o d i M e s s i n a . " E i o c r e d o - a g g i u n g e - c h e d o b b i a m o p r e n d e r c i l a r e s p o n s a b i l i t à d i r i a p p r o v a r e i l p r o g e t t o p r i m a i n C d m e p o i i n P a r l a m e n t o . C e r t o : q u i c i s o n o i n b a l l o m i l i a r d i , c i s o n o i n b a l l o c e n t i n a i a d i m i g l i a i a d i p o s t i d i l a v o r o e m i g l i a i a d i a z i e n d e p r o n t e a p a r t i r e . F e r m a r c i è u n ’ a s s u r d i t à " .