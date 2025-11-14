N a p o l i , 1 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L a c o s a c h e m i r i e m p i e d i o r g o g l i o e f a s c h i u m a r e l a s i n i s t r a è c h e d o p o u n s e c o l o d i p r o m e s s e a r r i v a u n m i n i s t r o d i M i l a n o , i l s e g r e t a r i o d e l l a L e g a a p o r t a r e i l p o n t e s u l l o S t r e t t o d i M e s s i n a i n d o t e a s i c i l i a n i , c a l a b r e s i , a t u t t o i l M e z z o g i o r n o . S p e r o c h e l ' i n i z i o d e l 2 0 2 6 , C o r t e d e l C o n t i p e r m e t t e n d o , s i a l o s t o r i c o a v v i o d e i l a v o r i d e l p o n t e s u l l o S t r e t t o . S e f o s s e p e r F i c o n o n è c h e n o n f a c c i a m o i l p o n t e , n o n f a c c i a m o n e a n c h e i l p o n t i c e l l o , i l t o m b i n o , l a p a n c h i n a " . L o h a a f f e r m a t o i l v i c e p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o e s e g r e t a r i o d e l l a L e g a , M a t t e o S a l v i n i , i n o c c a s i o n e d e l c o m i z i o a N a p o l i a s o s t e g n o d e l c a n d i d a t o p r e s i d e n t e a l l a R e g i o n e C a m p a n i a d e l c e n t r o d e s t r a , E d m o n d o C i r i e l l i .