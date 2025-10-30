R o m a , 3 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " Q u e l l a g i u d i z i a r i a è l ’ u l t i m a c a s t a r i m a s t a i n I t a l i a c h e n o n v u o l e s c o l l a r s i d a l s u o p o t e r e . M a n o i r i s p o n d e r e m o i n t u t t i i m o d i c o n s e n t i t i d a l l e r e g o l e d e m o c r a t i c h e . I l P d e a l t r i f e s t e g g e r a n n o , m a è c o m e s e f o s s e s t a t a b l o c c a t a l a A 1 o l ’ A l t a v e l o c i t à n e l s e c o l o s c o r s o . M a t a n t o i l v e n t o n o n l o f e r m i , n o n p u o i f e r m a r e u n ’ o n d a . E p o i , t r e n t a g i o r n i p e r l e m o t i v a z i o n i . È c a m b i a t o i l m o n d o e n o n s e n e a c c o r g o n o . T r u m p p a r l a c o n X i d i i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e e s a t e l l i t i e n o i n o n p o s s i a m o f a r e u n p o n t e ? L ’ I t a l i a f a u n a f i g u r a d a T e r z o m o n d o " . L o a f f e r m a i l m i n i s t r o p e r l e I n f r a s t r u t t u r e e v i c e p r e m i e r , M a t t e o S a l v i n i , i n u n ' i n t e r v i s t a a l ' C o r r i e r e d e l l a S e r a ' . " A l l ’ u d i e n z a - a g g i u n g e - s o n o s t a t e f a t t e d o m a n d e s u r r e a l i , l e t t e r a l m e n t e . E p e r c h é i p i l a s t r i n o n l i f a t e i n m a r e ? E p e r c h é i l P o n t e d e v e e s s e r e c o s ì l u n g o ? Q u a n d o m e l o h a n n o r i f e r i t o , m e l o s o n o d e t t o : l o f e r m e r a n n o . P r o v e r a n n o a f e r m a r l o . M a l a C o r t e d e i C o n t i n o n d o v r e b b e v a l u t a r e , a p p u n t o , i c o n t i ? P e r c h é q u e s t e d o m a n d e s u l c o n t e n u t o i n g e g n e r i s t i c o d i u n p r o g e t t o s t u d i a t o d a i m i g l i o r i i n g e g n e r i d e l m o n d o ? C i s o n o s t a t e d o m a n d e c h e , p e r t o n i e c o n t e n u t i , s e m b r a v a n o f o r m u l a t e d a g r i l l i n i o a s s o c i a z i o n i d i s i n i s t r a s t i l e L e g a m b i e n t e . U n a t t e g g i a m e n t o d a n o T a v , n o M o s e , n o P o n t e , n o t u t t o " .