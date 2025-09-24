R o m a , 2 4 s e t . ( A d n k r o n o s ) - “ L a C o r t e d e i C o n t i h a b o c c i a t o l a d e l i b e r a C i p e s s S s u l P o n t e s u l l o S t r e t t o c o n c i n q u e p a g i n e d i r i l i e v i t e c n i c i e p r o c e d u r a l i . U n f a t t o c h e c o n f e r m a l e c r i t i c i t à g i à e m e r s e s u l l a s o s t e n i b i l i t à e c o n o m i c a , s u l r i s p e t t o d e l l e n o r m e e u r o p e e e s u l l e v a l u t a z i o n i a m b i e n t a l i " . C o s ì i l c a p o g r u p p o P d e i l v i c e p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e t r a s p o r t i d e l l a c a m e r a , A n t h o n y B a r b a g a l l o e A n d r e a C a s u . " N o n s i t r a t t a d i u n p a s s a g g i o f o r m a l e , m a d i u n a s o n o r a b o c c i a t u r a c h e m e t t e i n d i s c u s s i o n e l ’ i m p i a n t o s t e s s o d e l p r o g e t t o . S a l v i n i e i l G o v e r n o d e v o n o s m e t t e r l a c o n g l i a n n u n c i p r o p a g a n d i s t i c i e s p i e g a r e a l P a e s e c o s a s t a r e a l m e n t e a c c a d e n d o . P r e s e n t e r e m o d i v e r s e i n t e r r o g a z i o n i p a r l a m e n t a r i p e r c h é i l P a r l a m e n t o d e v e e s s e r e i n f o r m a t o p u n t o p e r p u n t o , c o n l a m a s s i m a c h i a r e z z a e t r a s p a r e n z a . È i n g i o c o l a c r e d i b i l i t à d e l l e i s t i t u z i o n i e l ’ u s o c o r r e t t o d e l l e r i s o r s e p u b b l i c h e ” .