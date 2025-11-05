R o m a , 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ B i s o g n a l e g g e r e l a s e n t e n z a d e l l a C o r t e d e i C o n t i . I l p o n t e è s e m p r e s t a t o u n ’ o p e r a p u b b l i c a m o l t o i d e o l o g i c a . Q u a n d o s i d i c e c h e q u a l c u n o s i o p p o n e p o l i t i c a m e n t e a l p o n t e n o n s i i n t e n d e d i r e c h e s i o p p o n e a l g o v e r n o o a S a l v i n i m a a u n ' o p e r a c h e h a d i v i s o i d e o l o g i c a m e n t e i l P a e s e n e l c o r s o d e g l i a n n i ” . “ I o s o n o u n t i f o s o d e l p o n t e , l ’ h o g i à u t i l i z z a t o p e r c h é g r a z i e a l p o n t e s o n o r i u s c i t o a d a v e r e c i n q u e m i l i a r d i d i r i s o r s e p e r a v e r e l e s t r a d e c h e m a n c a v a n o i n C a l a b r i a . I l p o n t e è u n g r a n d e a t t r a t t o r e d i i n v e s t i m e n t i . S p e r o c h e d o p o a v e r l e t t o l e m o t i v a z i o n i d e l l a C o r t e d e i C o n t i i l g o v e r n o p r o c e d a v e l o c e m e n t e ” . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e l l a r e g i o n e C a l a b r i a R o b e r t o O c c h i u t o , o s p i t e a S t a r t s u S k y T G 2 4 . “ L e r e g i o n i d e l N o r d h a n n o a v u t o t a n t i s s i m i i n v e s t i m e n t i n e l c o r s o d e g l i a n n i . S e p e r u n a v o l t a l e r i s o r s e v e n g o n o c o n c e n t r a t e s u u n a i n f r a s t r u t t u r a a l S u d c h e p e r ò m e t t e r e b b e a l c e n t r o d e l l ’ a t t e n z i o n e t u t t o i l P a e s e c r e d o s i a u n a b u o n a c o s a ” . “ P a r l i a m o s p e s s o d i a l t a v e l o c i t à f e r r o v i a r i a c h e p e r ò p e r o r a n o n r i g u a r d a n é l a C a l a b r i a n é l a S i c i l i a . I l P o n t e p o t r e b b e r e n d e r e a n c o r a p i ù c o n v e n i e n t e l ’ i n v e s t i m e n t o d e l l ’ a l t a v e l o c i t à f e r r o v i a r i a p e r c h é p o t r e b b e c o n n e t t e r e a l r e s t o d e l P a e s e a l l ’ E u r o p a d u e r e g i o n i s o m m a n d o g l i a b i t a n t i e r e n d e n d o q u e s t o i n v e s t i m e n t o d e l l ’ a l t a v e l o c i t à p i ù c o n v e n i e n t e . S e n o n s i d o v e s s e f a r e i l P o n t e t e m o c h e a n c h e l ’ a l t a v e l o c i t à n o n p r o g r e d i r e b b e v e l o c e m e n t e ” , c o n c l u d e .