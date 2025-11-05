Roma, 5 nov. (Adnkronos) - Bisogna leggere la sentenza della Corte dei Conti. Il ponte è sempre stato unopera pubblica molto ideologica. Quando si dice che qualcuno si oppone politicamente al ponte non si intende dire che si oppone al governo o a Salvini ma a un'opera che ha diviso ideologicamente il Paese nel corso degli anni. Io sono un tifoso del ponte, lho già utilizzato perché grazie al ponte sono riuscito ad avere cinque miliardi di risorse per avere le strade che mancavano in Calabria. Il ponte è un grande attrattore di investimenti. Spero che dopo aver letto le motivazioni della Corte dei Conti il governo proceda velocemente. Così il presidente della regione Calabria Roberto Occhiuto, ospite a Start su SkyTG24. Le regioni del Nord hanno avuto tantissimi investimenti nel corso degli anni. Se per una volta le risorse vengono concentrate su una infrastruttura al Sud che però metterebbe al centro dellattenzione tutto il Paese credo sia una buona cosa. Parliamo spesso di alta velocità ferroviaria che però per ora non riguarda né la Calabria né la Sicilia. Il Ponte potrebbe rendere ancora più conveniente linvestimento dellalta velocità ferroviaria perché potrebbe connettere al resto del Paese allEuropa due regioni sommando gli abitanti e rendendo questo investimento dellalta velocità più conveniente. Se non si dovesse fare il Ponte temo che anche lalta velocità non progredirebbe velocemente, conclude.