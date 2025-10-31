Roma, 31 ott. (Adnkronos) - Il governo Meloni ha unidea di Italia, di infrastrutture e di sviluppo che passa attraverso le grandi opere. Non possiamo arrenderci allidea che nel nostro Paese, per un motivo o per laltro, le grandi opere non si possano fare. Così la deputata di Fratelli dItalia Ylenja Lucaselli a Tagadà su La7. Per questo motivo, noi siamo assolutamente convinti di andare avanti verso lavvio dei cantieri del Ponte sullo Stretto. Nessuno ha mai detto che non cè lintenzione di fornire alla Corte dei Conti le spiegazioni sulle argomentazioni richieste. Il governo ha agito e continuerà ad agire in pieno rispetto delle normative italiane ed europee, conclude.