R o m a , 3 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ I l g o v e r n o M e l o n i h a u n ’ i d e a d i I t a l i a , d i i n f r a s t r u t t u r e e d i s v i l u p p o c h e p a s s a a t t r a v e r s o l e g r a n d i o p e r e . N o n p o s s i a m o a r r e n d e r c i a l l ’ i d e a c h e n e l n o s t r o P a e s e , p e r u n m o t i v o o p e r l ’ a l t r o , l e g r a n d i o p e r e n o n s i p o s s a n o f a r e ” . C o s ì l a d e p u t a t a d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a Y l e n j a L u c a s e l l i a T a g a d à s u L a 7 . “ P e r q u e s t o m o t i v o , n o i s i a m o a s s o l u t a m e n t e c o n v i n t i d i a n d a r e a v a n t i v e r s o l ’ a v v i o d e i c a n t i e r i d e l P o n t e s u l l o S t r e t t o . N e s s u n o h a m a i d e t t o c h e n o n c ’ è l ’ i n t e n z i o n e d i f o r n i r e a l l a C o r t e d e i C o n t i l e s p i e g a z i o n i s u l l e a r g o m e n t a z i o n i r i c h i e s t e . I l g o v e r n o h a a g i t o e c o n t i n u e r à a d a g i r e i n p i e n o r i s p e t t o d e l l e n o r m a t i v e i t a l i a n e e d e u r o p e e ” , c o n c l u d e .