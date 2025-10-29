R o m a , 2 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ I l P o n t e s u l l o S t r e t t o è u n ’ o p e r a s t r a t e g i c a , i n s e r i t a n e l c o r r i d o i o T e n - T , c a p a c e d i c r e a r e s v i l u p p o , e s s e r e m o t o r e p e r l a c r e s c i t a d i C a l a b r i a e S i c i l i a e d i t u t t o i l M e z z o g i o r n o . E p p u r e , l a C o r t e d e i C o n t i s c e g l i e d i b l o c c a r e t u t t o . U n a s c e l t a i l l o g i c a , c h e n o n f a i l b e n e d e l P a e s e , u n a i n g e r e n z a c o n t r o u n G o v e r n o c h e v u o l e c o s t r u i r e . U n a s c e l t a p o l i t i c a , d a c h i n o n d o v r e b b e f a r n e , i n b a r b a a l l e e s i g e n z e d e l t e r r i t o r i o e d e g l i i t a l i a n i ” . C o s ì l a d e p u t a t a c a l a b r e s e d e l l a L e g a S i m o n a L o i z z o .