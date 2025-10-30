R o m a , 3 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - L a C o r t e d e i c o n t i , " t r a m i t e l a S e z i o n e d i c o n t r o l l o d i l e g i t t i m i t à s i è e s p r e s s a , n e l l a g i o r n a t a d i i e r i , s u p r o f i l i s t r e t t a m e n t e g i u r i d i c i d e l l a d e l i b e r a C i p e s s , r e l a t i v a a l P i a n o e c o n o m i c o f i n a n z i a r i o a f f e r e n t e a l l a r e a l i z z a z i o n e d e l ' P o n t e s u l l o s t r e t t o ' , s e n z a a l c u n t i p o d i v a l u t a z i o n e s u l l ’ o p p o r t u n i t à e s u l m e r i t o d e l l ’ o p e r a " . L o f a s a p e r e l a C o r t e d e i C o n t i i n u n a n o t a . " I l r i s p e t t o d e l l a l e g i t t i m i t à è p r e s u p p o s t o i m p r e s c i n d i b i l e p e r l a r e g o l a r i t à d e l l a s p e s a p u b b l i c a , l a c u i t u t e l a è d e m a n d a t a d a l l a C o s t i t u z i o n e a l l a C o r t e d e i c o n t i . L e s e n t e n z e e l e d e l i b e r a z i o n i d e l l a C o r t e d e i c o n t i n o n s o n o c e r t a m e n t e s o t t r a t t e a l l a c r i t i c a c h e , t u t t a v i a , d e v e s v o l g e r s i i n u n c o n t e s t o d i r i s p e t t o p e r l ’ o p e r a t o d e i m a g i s t r a t i " c o n c l u d e l a C o r t e d e i C o n t i .