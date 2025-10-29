R o m a , 2 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " D i s p i a c e c h e q u a l c h e g i u d i c e p r e f e r i s c a r e m a r e c o n t r o i l p r o g r e s s o d e l n o s t r o P a e s e , m e n t r e l a L e g a h a l a v o r a t o s e n z a s o s t a p e r r i l a n c i a r e i l S u d , l a S i c i l i a e l a C a l a b r i a c o n u n ’ o c c a s i o n e u n i c a d i s v i l u p p o , l a v o r o e f u t u r o . D i s p i a c e a n c o r a d i p i ù c h e s i u s i l a g i u s t i z i a p e r f e r m a r e u n a d e l l e p i ù g r a n d i o p e r e a l m o n d o , s i m b o l o d i s p e r a n z a p e r t a n t i g i o v a n i c h e h a n n o g i à c h i e s t o d i p o t e r l a v o r a r e a l l a r e a l i z z a z i o n e d e l P o n t e s u l l o S t r e t t o " . C o s ì i l d e p u t a t o s i c i l i a n o d e l l a L e g a A n a s t a s i o C a r r à .