R o m a , 2 4 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " I r i l i e v i d e l l a C o r t e d e i c o n t i s o n o i m p o r t a n t i s s i m i e c o n f e r m a n o q u e l l o c h e s o s t e n i a m o d a s e m p r e : l a p r o g e t t a z i o n e d e l P o n t e s u l l o S t r e t t o è d e f i c i t a r i a e c a r e n t e d e l l e i n f o r m a z i o n i n e c e s s a r i e a r e n d e r n e s o s t e n i b i l e l a r e a l i z z a z i o n e d a l p u n t o d i v i s t a e c o n o m i c o . I d a t i s u i f l u s s i d i t r a f f i c o p r e s e n t a t i d a l l a s o c i e t à S t r e t t o d i M e s s i n a e d a W e b u i l d s o n o d e l t u t t o i r r e a l i s t i c i : p e r r a g g i u n g e r e l ’ e q u i l i b r i o e c o n o m i c o s i i p o t i z z a u n a u m e n t o d i d i e c i v o l t e r i s p e t t o a l t r a f f i c o a t t u a l e , s u l l a b a s e d i u n p r o g e t t o v e c c h i o d i o l t r e v e n t ’ a n n i " . C o s ì A n g e l o B o n e l l i , d e p u t a t o d i A l l e a n z a V e r d i e S i n i s t r a e c o - p o r t a v o c e d i E u r o p a V e r d e . " L a C o r t e d e i c o n t i r i c h i a m a i n o l t r e q u a n t o d a n o i e v i d e n z i a t o s u l l a d e l i b e r a I r o p i , c o n c u i i l g o v e r n o h a d i c h i a r a t o i l P o n t e “ o p e r a d i i n t e r e s s e s t r a t e g i c o m i l i t a r e e d i s i c u r e z z a ” p e r b y p a s s a r e i v i n c o l i a m b i e n t a l i e u r o p e i . S u q u e s t o p u n t o l a C o m m i s s i o n e U E , d o p o i l n o s t r o e s p o s t o , h a c h i e s t o c h i a r i m e n t i . N o n m e n o g r a v e è l a v i o l a z i o n e d e l l a n o r m a t i v a s u g l i a p p a l t i p u b b l i c i , s u c u i a n c h e i l v i c e p r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a S e j o u r n é h a c h i e s t o s p i e g a z i o n i " . " L ’ a s s e n z a d i t r a s p a r e n z a è o r m a i e v i d e n t e : l a s o c i e t à S t r e t t o d i M e s s i n a m i h a n e g a t o i d o c u m e n t i r e l a t i v i a i r a p p o r t i c o n W e b u i l d , s o s t e n e n d o c h e u n p a r l a m e n t a r e d e l l a R e p u b b l i c a n o n a v r e b b e t i t o l o a v i s i o n a r l i . U n a m o t i v a z i o n e i n a c c e t t a b i l e , s o p r a t t u t t o p e r c h é p a r l i a m o d i 1 3 , 5 m i l i a r d i d i e u r o d i s o l d i p u b b l i c i , c o n p e s a n t i c o n s e g u e n z e s u l l a f i n a n z a d e l l o S t a t o . C h i e d o a l l a p r e m i e r M e l o n i a n c h e n e l l a s u a q u a l i t à d i p r e s i d e n t e d e l C i p e s s d i r e n d e r e p u b b l i c i t u t t i i d o c u m e n t i s u l p o n t e s e c r e t a t i d a s o c i e t à s t r e t t o d i M e s s i n a , d i c o n s e n t i r e a i c i t t a d i n i d i f a r e l e l o r o o s s e r v a z i o n i , e s o l l e v i S a l v i n i d a l m i n i s t e r o e l o s o s t i t u i s c a . N o n s i p u ò a n d a r e a v a n t i c o n u n ’ o p e r a c h e p r e s e n t a g r a v i l a c u n e e c o n o m i c h e , a m b i e n t a l i e p r o c e d u r a l i " .