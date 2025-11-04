R o m a , 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " N o n s o n o p r i v e d i f o n d a m e n t o l e m i e a f f e r m a z i o n i , c o m e i n v e c e s o s t i e n e l a s o c i e t à S t r e t t o d i M e s s i n a . I l p o n t e s i b a s a i n f a t t i s u u n p r o g e t t o v e c c h i o d i 2 8 a n n i , c h e n o n t i e n e c o n t o d e g l i s t u d i s i s m i c i p i ù r e c e n t i : q u e s t o h a p o r t a t o a s c o p r i r e c h e i l p i l o n e d i C a n n i t e l l o i n s i s t e s u u n a f a g l i a c e r t a " . C o s ì i n u n a n o t a A n g e l o B o n e l l i , p a r l a m e n t a r e A v s e c o - p o r t a v o c e d i E u r o p a V e r d e . " L o s t u d i o T e c t o n o p h y s i c s - p r o s e g u e - c o n f e r m a l a f a g l i a d i C a p o P e l o r o c o m e s t r u t t u r a a t t i v a . S u l l a r i v i s t a N a t u r e , n e l 2 0 1 2 , e r a g i à i n d i c a t a c o m e f a g l i a a t t i v a e s i s m o g e n e t i c a i n g r a d o d i g e n e r a r e t e r r e m o t i s u p e r i o r i a m a g n i t u d o 6 . 5 : t o t a l m e n t e i g n o r a t a o d e r u b r i c a t a n e l l e r i s p o s t e a l l a V i a . I s p r a h a c e r t i f i c a t o l a p r e s e n z a d e l l a f a g l i a s i s m i c a s o t t o i l p i l o n e d e l p o n t e a C a n n i t e l l o " . " I l G o v e r n o h a n e u t r a l i z z a t o l a v a l u t a z i o n e t e c n i c a d e l P o n t e s u l l o S t r e t t o d e l l ’ u n i c o o r g a n i s m o t e c n i c o d e l l o S t a t o , i l C o n s i g l i o S u p e r i o r e d e i L a v o r i P u b b l i c i . L a s o c i e t à S t r e t t o d i M e s s i n a , d a d u e a n n i , i n t e r v i e n e s i s t e m a t i c a m e n t e p e r s m e n t i r e c i ò c h e d i c o , m a i f a t t i s t a n n o d a n d o t o r t o a l o r o . D e l r e s t o è c o m e c h i e d e r e a l l ’ o s t e s e i l s u o v i n o è b u o n o : C i u c c i f a e s a t t a m e n t e q u e s t o , n o n r i s p o n d e m a i n e l m e r i t o " , c o n c l u d e .