R o m a , 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ D o p o l a d e c i s i o n e d e l l a C o r t e d e i C o n t i e l e c r i t i c i t à s o l l e v a t e d a g l i o r g a n i d i c o n t r o l l o , o g g i a p p r e n d i a m o a m e z z o s t a m p a c h e P a l a z z o C h i g i h a s o t t r a t t o i l d o s s i e r d e l P o n t e s u l l o S t r e t t o a l M i n i s t e r o d e l l e I n f r a s t r u t t u r e . È l a c o n f e r m a d e l f a l l i m e n t o d e l l a g e s t i o n e p o l i t i c a d e l m i n i s t r o S a l v i n i . S i a m o d a v a n t i a u n v e r o e p r o p r i o S a l v i n i c o m m i s s a r i a t o ” . C o s ì A n t h o n y B a r b a g a l l o , c a p o g r u p p o d e l P a r t i t o d e m o c r a t i c o i n c o m m i s s i o n e T r a s p o r t i d e l l a C a m e r a . “ I l g o v e r n o M e l o n i h a t r a s f o r m a t o i l P o n t e s u l l o S t r e t t o i n u n ’ o p e r a z i o n e d i p r o p a g a n d a . L a C o r t e d e i C o n t i h a e v i d e n z i a t o i r r e g o l a r i t à , i m p r e c i s i o n i e m a n c a n z e n e l l a d o c u m e n t a z i o n e . E o g g i , a d d i r i t t u r a , l a P r e s i d e n z a d e l C o n s i g l i o s i s o s t i t u i s c e a l m i n i s t r o p e r ' r i p a r a r e e r r o r i ' : u n f a t t o p o l i t i c a m e n t e g r a v i s s i m o ” , c o n c l u d e .