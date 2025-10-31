R o m a , 3 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I l g o v e r n o s t a i n q u i n a n d o i l d i b a t t i t o s u l p o n t e c o n c o s e c h e n o n c e n t r a n o n u l l a s e c o n d o i l m a n t r a d i ' q u a n d o n o n p u o i c o n v i n c e r l i , c o n f o n d i l i ' : n o n c e n t r a n u l l a i n f a t t i l a r i f o r m a d e l l a m a g i s t r a t u r a , n u l l a l a s i n d r o m e d i a c c e r c h i a m e n t o . I l t e m a v e r o q u i è l ’ i n c o m p e t e n z a d e l g o v e r n o . S a r à i n t e r e s s e d e i p a r l a m e n t a r i , d e l g o v e r n o , d e i c i t t a d i n i c h e u n ’ o p e r a f a r a o n i c a c h e a r r i v e r à a c o s t a r e 2 0 m i l i a r d i p e r 3 k m d a c o s t r u i r e i n u n a z o n a s i s m i c a s i p o s s a f a r e o p p u r e n o ? S e l ’ o p e r a è f a t t i b i l e d a l p u n t o d i v i s t a t e c n i c o , c o n t a b i l e o p p u r e s i s m i c o ? " . C o s ì l a d e p u t a t a M 5 s V i t t o r i a B a l d i n o o s p i t e d e l l a t r a s m i s s i o n e R e S t a r t s u R a i 3 . " L ’ i m p a t t o s u l P i l e s u l l o s v i l u p p o s u l t e r r i t o r i o , p o i , s a r à z e r o : p a r l i a m o d i d u e r e g i o n i i n f a t t i d o v e n o n c ’ è l ’ a l t a v e l o c i t à , c i s o n o l e m u l a t t i e r e , l i n e e f e r r o v i a r i e p r e v a l e n t e m e n t e a b i n a r i o u n i c o , u n a s o l a a u t o s t r a d a c h e c o l l e g a u n a s o l a p a r t e d e l l a C a l a b r i a . D u n q u e p r i m a d i o p e r e i n f a t t i b i l i , i r r e a l i z z a b i l i c o n t u t t e l e p r o c e d u r e v i z i a t e s i d o v r e b b e r o m e t t e r e l e r i s o r s e d o v e s e r v o n o " , c o n c l u d e .