V a r s a v i a , 1 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - L a P o l o n i a h a r i a p e r t o d u e v a l i c h i d i f r o n t i e r a c o n l a B i e l o r u s s i a . L o r i p o r t a l ' a g e n z i a d i s t a m p a p o l a c c a P a p , p r e c i s a n d o c h e i l v a l i c o d i B o b r o w n i k i è a p e r t o a d a u t o , a u t o b u s e c a m i o n , m e n t r e i l v a l i c o d i K u z n i c a è a p e r t o s o l o a l l e a u t o . L a d e c i s i o n e d i V a r s a v i a n a s c e d a l l a n e c e s s i t à d i f a r f r o n t e a l l e e s i g e n z e e c o n o m i c h e d e l l e z o n e d i c o n f i n e d e l l a P o l o n i a e d a l f a t t o c h e l a c r i s i m i g r a t o r i a a l c o n f i n e s i è a t t e n u a t a .