V a r s a v i a , 1 1 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " S i a m o u n p o p o l o c h e n o n s i è l a s c i a t o i n t i m i d i r e d a i s o l d a t i s o v i e t i c i n e l 1 9 2 0 , c h e s t a v a n o a l l e p o r t e d i V a r s a v i a . S i a m o u n p o p o l o c h e n o n h a c e d u t o l a p r o p r i a a n i m a d o p o i l 1 9 4 5 , n o n o s t a n t e q u a s i 5 0 a n n i d i p r o p a g a n d a s o v i e t i c a . E g r a z i e a i m e r a v i g l i o s i p i l o t i p o l a c c h i e a i p i l o t i d e i n o s t r i a l l e a t i , l a P o l o n i a , c h e f a p a r t e d e l l ' A l l e a n z a N o r d A t l a n t i c a , l a P o l o n i a , c h e s p e n d e q u a s i i l 5 % d e l s u o P i l p e r l e f o r z e a r m a t e , n o n s i l a s c e r à s p a v e n t a r e n e m m e n o d a i d r o n i r u s s i " . L o h a d e t t o i l p r e s i d e n t e p o l a c c o K a r o l N a w r o c k i v i s i t a n d o l a b a s e a e r e a d i P o z n a m - K r z e i n y .