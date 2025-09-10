Roma, 10 set. (Adnkronos) - LUdc esprime solidarietà al popolo polacco dopo la grave e ingiustificabile violazione dello spazio aereo della Polonia. È una provocazione inaccettabile che rappresenta unoffesa alla sicurezza dellarea euro-atlantica. Oggi più che mai la prospettiva per una pace giusta e duratura chiama in causa un ruolo chiave da parte dellEuropa unita. Così il segretario nazionale dellUdc, Antonio De Poli.