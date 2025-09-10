W a s h i n g t o n , 1 0 s e t . ( A d n k r o n o s ) - L ' i n v i a t o s p e c i a l e d e g l i S t a t i U n i t i p e r l ' U c r a i n a K e i t h K e l l o g g e r a i n v i a g g i o v e r s o l a P o l o n i a , q u a n d o s i è v e r i f i c a t o l ' a t t a c c o d e i d r o n i r u s s i a l P a e s e . L o r i p o r t a l a C n n , a g g i u n g e n d o c h e d a l ì K e l l o g g a v e v a i n p r o g r a m m a d i r e c a r s i i n U c r a i n a . " L ' i n v i a t o s p e c i a l e d i T r u m p p e r l ' U c r a i n a - r i f e r i s c e l ' e m i t t e n t e c i t a n d o u n a f o n t e - e r a i n v i a g g i o v e r s o l a P o l o n i a , q u a n d o s i è v e r i f i c a t a l ' i n c u r s i o n e d e i d r o n i r u s s i . S i p r e v e d e c h e c o n t i n u e r à i l v i a g g i o v e r s o l ' U c r a i n a n e i p r o s s i m i g i o r n i " .