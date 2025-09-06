R o m a , 6 s e t . ( A d n k r o n o s ) - I l p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o e l e a d e r d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a G i o r g i a M e l o n i , c o m e a c c a d e d a o l t r e t r e a n n i a q u e s t a p a r t e , r e s t a i n c i m a a l l a c l a s s i f i c a d i g r a d i m e n t o d e i l e a d e r p o l i t i c i c o n i l 4 3 , 6 % : u n d a t o i n c r e s c i t a d e l 3 % r i s p e t t o a 4 m e s i f a . S i c o n f e r m a a l s e c o n d o p o s t o i l v i c e p r e m i e r e s e g r e t a r i o d i F o r z a I t a l i a , A n t o n i o T a j a n i , c o n i l 3 2 , 8 % . I l p r e s i d e n t e d e l M o v i m e n t o 5 S t e l l e , G i u s e p p e C o n t e , c o n i l 2 7 , 2 % , s u p e r a E l l y S c h l e i n n e l d e r b y i n t e r n o a l c e n t r o s i n i s t r a e s i p o r t a a l t e r z o p o s t o . P o i t r o v i a m o l ’ a l t r o v i c e p r e m i e r e l e a d e r d e l l a L e g a , M a t t e o S a l v i n i , a n c h e l u i i n c r e s c i t a c o n i l 2 6 % e i n f i n e , a l q u i n t o p o s t o , l a s e g r e t a r i a d e l P a r t i t o d e m o c r a t i c o , E l l y S c h l e i n , c o n i l 2 5 , 5 % . È q u a n t o e m e r g e d a l r a p p o r t o H u m a n I n d e x , l ’ e s c l u s i v o i n d i c a t o r e d i c o n v e r g e n z a c h e u n i s c e e s i n t e t i z z a i d a t i d e l l e r i c e r c h e d e m o s c o p i c h e e q u e l l i d e l w e b e s o c i a l l i s t e n i n g r e a l i z z a t o d a V i s F a c t o r , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l ’ i s t i t u t o s o n d a g g i s t i c o E M G D i f f e r e n t .