R o m a , 1 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - “ L e o p p o r t u n i t à e g l i s p a z i d o v e t e p r e n d e r v e l i d a s o l i . L a p o l i t i c a è c o m p r o m e s s o e c o r r i s p o n d e a s t a r e c o n l e m a n i n e l f a n g o , s a p p i a t e l o ” . L o a f f e r m a i l P r e s i d e n t e d i I t a l i a V i v a M a t t e o R e n z i a l l a c e r i m o n i a d i p r e m i a z i o n e d e ‘ I 6 0 m i g l i o r i u n d e r 3 0 d e l l a p o l i t i c a i t a l i a n a ’ o r g a n i z z a t a d a U n i v e r s i t à L i n k a R o m a , p r e s s o l a s e d e d i V i a d e l C a s a l e d i S a n P i o V e p r o m o s s a d a l l ’ a s s o c i a z i o n e “ L a G i o v a n e R o m a ” i n c o l l a b o r a z i o n e c o l m a g a z i n e “ P o l i t i c a ” . “ D a n t e A l i g h i e r i a m a v a F i r e n z e e , s e p p u r n o n c o r r i s p o s t o , n o n h a m a i r i n u n c i a t o a f a r e p o l i t i c a p e r F i r e n z e a n c h e a d i s t a n z a , d a R a v e n n a . P a r l a n d o d e l l a m i a e s p e r i e n z a p o s s o d i r v i c h e s o n o s t a t o i l P r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o p i ù g i o v a n e , è v e r o , m a s e g u a r d a t e b e n e i l s e c o n d o n e l r a n k i n g è M u s s o l i n i , a n c h e s e d e v o d i r e c h e i o e l u i a b b i a m o f a t t o u n a f i n e d i v e r s a . E r a v a m o o t t o u o m i n i e d o t t o d o n n e , c h e v o l e v a n o v e r a m e n t e v o l t a r e p a g i n a . E r a v a m o i n u n a s i t u a z i o n e d e v a s t a n t e - a g g i u n g e - s e p e n s o a l l a p r i m a t e l e f o n a t a d a P r e s i d e n t e c o n O b a m a , c h e m i d i s s e c h e a v r e m m o p r e s t o f a t t o l a s t e s s a f i n e d e l l a G r e c i a ” . “ D o v r e t e s a p e r v i n c e r e q u e l l a c h e M o n t a n e l l i c h i a m a v a ‘ l a s f i d a d e l l o s p e c c h i o ’ . Q u a n d o v a i a l e t t o l a s e r a s e i c a r i c o d i r e s p o n s a b i l i t à e t i a c c o r g i c h e p u o i a v e r e t u t t e l e c o m p e t e n z e d e l m o n d o - c o n c l u d e - m a c h e s e n z a c o r a g g i o e p a s s i o n e n o n s a r a i m a i u n p o l i t i c o d e g n o d i t a l n o m e ” .