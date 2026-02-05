R o m a , 5 f e b ( A d n k r o n o s ) - " T r a d i t o r e a c h i ? " . D i f f i c i l e l a s c i a r s i b e n e , n e l l a v i t a . I m p o s s i b i l e s e h a i l a t e s s e r a d e l l o s t e s s o p a r t i t o . L a q u e r e l l e d i q u e s t i g i o r n i l o d i m o s t r a . L o s c a m b i o d i ' c o m p l i m e n t i ' t r a R o b e r t o V a n n a c c i e M a t t e o S a l v i n i è s e r r a t o e n o n s i s p e g n e : " I n g r a t o , n o n h a m a n t e n u t o p a r o l a e i m p e g n i " , è i l m a n t r a d e l l e a d e r d e l C a r r o c c i o . " E ' S a l v i n i i l t r a d i t o r e ! " , r e p l i c a i l f o n d a t o r e d i F u t u r o n a z i o n a l e . M a d i r s i a d d i o , i n p o l i t i c a , n o n è m a i s t a t o s e m p l i c e . A n z i . D e l " c h e f a i , m i c a c c i ? " d i G i a n f r a n c o F i n i a S i l v i o B e r l u s c o n i s i è d e t t o e s c r i t t o t u t t o . L a s e p a r a z i o n e d e l l ' a l l o r a l e a d e r d i A n c o n i l C a v a l i e r e f u d o l o r o s a . L a " f i n e i n m o d o t r a u m a t i c o d i u n o s t r e t t o r a p p o r t o p o l i t i c o e p e r s o n a l e d i 1 5 a n n i " , p e r u s a r e l a p a r o l e d e l l ' e x m i n i s t r o d e g l i E s t e r i . E A n g e l i n o A l f a n o ? L ' a d d i o d e l p o t e n z i a l e d e l f i n o ( a l n e t t o d e l q u i d ) e i l l e a d e r d i F I h a i t r a t t i d e ' L a g u e r r a d e i R o s e s ' . L o s t r a p p o s i c o n s u m ò i n u n a l u n g a r i u n i o n e a p a l a z z o G r a z i o l i . A n o t t e f a t t a , i c r o n i s t i r a c c o n t a r o n o d i t o n i p a c a t i . N o n c e r t o q u e l l i c h e l o s t e s s o B e r l u s c o n i u t i l i z z ò d a l p a l c o d i u n a k e r m e s s e d i F I a M i l a n o : " A l f a n o p e r 1 2 a n n i , d a m i o a s s i s t e n t e , f i n g e v a d i t i f a r e M i l a n " . U n a l e t t e r a s c a r l a t t a , d i c u i l ' e x l e a d e r d i N c d t e n t ò s u b i t o d i l i b e r a r s i : " I o h o s e m p r e t i f a t o J u v e , l ' h o s e m p r e d e t t o . C r e d e v o c h e B e r l u s c o n i s i f o s s e r i f a t t o u n a v i t a s e n z a d i m e , e v i d e n t e m e n t e n o n c e l ' h a f a t t a " . I l C a v a l i e r e , s u o m a l g r a d o , è a l c e n t r o d i u n a l t r o c e l e b r e l i t i g i o ( p o l i t i c o , p e r c a r i t à ) . N o n u n o d e i t a n t i , c o n i l s e n n o d i p o i . " È u f f i c i a l e : i o e G u i d o C r o s e t t o l a s c i a m o i l P d L . N a s c e F r a t e l l i d ' I t a l i a , m o v i m e n t o d i c e n t r o d e s t r a . O n e s t à , p a r t e c i p a z i o n e , m e r i t o c r a z i a " , s c r i s s e s u F b G i o r g i a M e l o n i n e l d i c e m b r e 2 0 1 2 . I r e t r o s c e n a , a n c h e i n q u e s t o c a s o , r a c c o n t a r o n o d i u n B e r l u s c o n i a c c o n d i s c e n d e n t e . S c i s s i o n e s ì , m a s e n z a u n a g o c c i a d i s a n g u e . Q u a l c h e p o l e m i c a , p e r ò , s c o p p i ò a n c h e i n q u e l c a s o d o p o u n a i n t e r v i s t a i n T v d e l l a M e l o n i : " A n c h e a m e è c a p i t a t o n e l P d l d i v e r g o g n a r m i d e i m i e i c o m p a g n i d i v i a g g i o , d i v e r g o g n a r m i d i q u e l l o c h e i l p a r t i t o f a c e v a " , d i s s e M e l o n i . ( A d n k r o n o s ) - A p r i t i c i e l o . G l i e x ' a m i c i ' d e l P d l i n s o r s e r o : " F o r s e l a v e r g o g n a è q u e l l a d i d i r e c h e d a s o l a t e m e d i n o n r a g g i u n g e r e i l 2 p e r c e n t o ? ” , t u o n ò D a n i e l a S a n t a n c h è . " N o n s i s p u t a n e l p i a t t o i n c u i s i m a n g i a ” , s b o t t ò M a u r i z i o B i a n c o n i . M a s e n e l c e n t r o d e s t r a q u a l c h e s t r a c c i o è v o l a t o , i l c e n t r o s i n i s t r a n o n è c e r t o r i m a s t o a g u a r d a r e . A p a r t e i l n u m e r o t o t a l e d i s c i s s i o n i , d a L i v o r n o i n g i ù , g l i a d d i i a s i n i s t r a s o n o s e m p r e s t a t i m o l t o r u m o r o s i . Q u a n d o , n e l l o n t a n o 2 0 0 9 , F r a n c e s c o R u t e l l i d e c i s e d i l a s c i a r e i l P d n o n s a p e v a c e r t o c h e s a r e b b e s t a t o i l p r i m o d i u n a l u n g a s e r i e . " I m i l i t a n t i d i s i n i s t r a n e g l i u l t i m i 1 5 a n n i h a n n o s e g u i t o l e b a n d i e r e d e l l ’ U l i v o , n o n l a f a l c e e i l m a r t e l l o " , a c c u s ò l ' e x s i n d a c o d i R o m a . " B i s o g n a l i b e r a r s i d a l l a s u g g e s t i o n e d e l l e c a r i c a t u r e e a v e r e m e n o p i g r i z i a d a p a r t e d i t u t t i " , g l i r i s p o s e P i e r L u i g i B e r s a n i , d a c h e l ì a p o c o s a r e b b e d i v e n t a t o s e g r e t a r i o d e m . M a è c o n M a t t e o R e n z i a l c e n t r o d e l ' r i n g ' c h e i p o p c o r n s o n o a n d a t i a r u b a . I l r o t t a m a t o r e l a p r i m a s c i s s i o n e l a s u b ì , q u e l l a d i B e r s a n i s t e s s o e d i R o b e r t o S p e r a n z a t r a g l i a l t r i . M a è c o n M a s s i m o D ' A l e m a , i n p a r t i c o l a r e , c h e l a d i p l o m a z i a v e n n e m e s s a s u b i t o d a p a r t e . P e r c a p i r e i n c h e c o r n i c e s i c o n s u m ò q u e l l o " s t r a p p o " n e l P d b a s t a s c o r r e r e l e c r o n a c h e d e l t e m p o . " I l P d è u n p a r t i t o a f o r t e c o m p o n e n t e p e r s o n a l e e a n c h e c o n u n c e r t o c a r i c o d i a r r o g a n z a " , d i s s e D ' A l e m a a i q u o t i d i a n i . " E s p r e s s i o n i c h e s t a n n o b e n e i n b o c c a a u n a v e c c h i a g l o r i a d e l w r e s t l i n g " , r i s p o s e s u b i t o R e n z i . A n c h e S p e r a n z a n o n l a m a n d ò c e r t o a d i r e : " C h e d o b b i a m o f a r e , d o b b i a m o c a n t a r e ‘ p e r f o r t u n a M a t t e o c ’ è ? " . M a i n T v f u a n c h e p e g g i o : " D ' A l e m a d i c e c h e i o d i s t r u g g o l a s i n i s t r a , m a l ' h a n n o g i à d i s t r u t t a l o r o ! " , a t t a c c ò R e n z i o s p i t e d a F a b i o F a z i o . I l l i d e m M a x i m o r i s p o s e a t o n o s u L a 7 : " N o i l e e l e z i o n i l e a b b i a m o v i n t e d u e v o l t e . R e n z i s u q u e s t o è i g n o r a n t e . B r i l l a n t e , m a s u p e r f i c i a l e " . ( A d n k r o n o s ) - L ' a t t u a l e l e a d e r d i I v , p o i , è p a s s a t o d a l l ' a l t r a p a r t e d e l l a b a r r i c a t a . Q u a l c h e a n n o d o p o è l u i a s b a t t e r e l a p o r t a d e l N a z a r e n o " d o p o s e t t e a n n i d i f u o c o a m i c o " , c o m e s c r i s s e s u i s o c i a l . A n c h e a l l o r a l e a c c u s e r e c i p r o c h e f i o c c a r o n o . " Q u a l e s a r e b b e l a r o t t u r a ? P e r c h é n o n c ' è u n m i n i s t r o d i P o n t a s s i e v e ? " , c o m m e n t ò E n r i c o L e t t a . L a r e p l i c a d i R e n z i : " P e r r i s p e t t o d e l l a s u a i n t e l l i g e n z a n o n c o m m e n t o u n a s i m i l e i d i o z i a " . E p o i u n a s t o c c a t a a n c h e p e r D a r i o F r a n c e s c h i n i : " M i p i a c e d a i m p a z z i r e q u a n d o m i d i c o n o c h e s o n o m o r t o " . L ' e x m i n i s t r o d e l l a C u l t u r a , a l e g g e r e i r e t r o s c e n a d i a l l o r a , a v e v a m a n d a t o u n s m s a R e n z i c o n s c r i t t o " u s c i r a i d a l P d e n o n t i c o n s i d e r e r à p i ù n e s s u n o ” . E n e l l a s t o r i a d e g l i a d d i i a l v e t r i o l o d e l l a p o l i t i c a c ' è u n c a p i t o l o a n c h e p e r i l M 5 s . Q u a n d o L u i g i D i M a i o l a s c i ò i l M o v i m e n t o , c o n G i u s e p p e C o n t e l e a d e r , n o n f u p r o p r i a m e n t e u n m u t o a d d i o t r a g e n t i l u o m i n i . " Q u a l c u n o h a t r a d i t o p e r i n t e r e s s i p e r s o n a l i . C ’ è c h i è s t a t o n e l l e r e t r o v i e e d è u s c i t o a l l o s c o p e r t o s o l o p e r p u g n a l a r e a l l e s p a l l e " , a c c u s ò D i M a i o . S u b i t o l a q u e r e l l e f i n ì s u i s o c i a l , i n t a n t o d i v e n t a t i p r i n c i p a l e p a l c o s c e n i c o p o l i t i c o . D i M a i o s i t r o v ò a l c e n t r o d i u n a ' s h i t s t o r m ' . G l i h a s h t a g ' t r a d i t o r e ' o ' d a b i b i t a r o a s t a t i s t a ' i m p e r v e r s a r o n o . M a D i M a i o t e n n e b o t t a : " C o n t e h a p i e g a t o i l M o v i m e n t o a s u a i m m a g i n e e s o m i g l i a n z a . N e s s u n o h a a l z a t o u n d i t o " . I l c a p o p o l i t i c o , B e p p e G r i l l o , p e r u n p o ' t a c q u e . P o i p u b b l i c ò u n p o s t s u l s u o b l o g : " S i a m o t u t t i q u i p e r a n d a r c e n e , c o m u n q u e , m a p o s s i a m o s c e g l i e r e d i l a s c i a r e u n a f o r e s t a r i g e n e r a t a o p i e t r i f i c a t a " .