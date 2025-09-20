R o m a , 1 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - I m i g l i o r i 6 0 ' u n d e r 3 0 ' d e l l a p o l i t i c a i t a l i a n a s a r a n n o p r e m i a t i o g g i a l l ' U n i v e r s i t à L i n k . A p a r t i r e d a l l e o r e 1 6 , n e l c o r t i l e s t o r i c o d e l l ’ U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i L i n k a R o m a , s i s v o l g e r à p e r i l s e c o n d o a n n o c o n s e c u t i v o “ 6 0 U n d e r 3 0 c h e s t a n n o c a m b i a n d o i l P a e s e ” , i l r i c o n o s c i m e n t o a l l e m i g l i o r i g i o v a n i p r o m e s s e d e l l a p o l i t i c a i t a l i a n a c h e s i s o n o g i à d i s t i n t e a l l ' i n t e r n o d e l l e p r i n c i p a l i i s t i t u z i o n i d e l P a e s e , s i a a l i v e l l o n a z i o n a l e c h e l o c a l e . L ’ e v e n t o è p r o m o s s o d a l l ’ a s s o c i a z i o n e " L a G i o v a n e R o m a " i n c o l l a b o r a z i o n e c o n i l m a g a z i n e “ P o l i t i c a ” . L ' i n c o n t r o v e d r à l a p a r t e c i p a z i o n e d i p e r s o n a l i t à d i s p i c c o d e l m o n d o p o l i t i c o . T r a g l i i n t e r v e n t i i n p r o g r a m m a , q u e l l i d e l s i n d a c o d i R o m a C a p i t a l e , R o b e r t o G u a l t i e r i , d e l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i A n t o n i o T a j a n i e d e g l i e x p r e s i d e n t i d e l C o n s i g l i o G i u s e p p e C o n t e e M a t t e o R e n z i . A i n t r o d u r r e i l d i b a t t i t o s a r à F e d e r i c o L o b u o n o , p r e s i d e n t e d e l l ’ a s s o c i a z i o n e “ L a G i o v a n e R o m a ” . “ C i ò c h e s i a p p r e n d e n e g l i a n n i d e g l i s t u d i u n i v e r s i t a r i – s p i e g a i l r e t t o r e d e l l a L i n k , C a r l o A l b e r t o G i u s t i - è a l l a b a s e d e l l e s c e l t e f u t u r e d i c h i d o v r à d e c i d e r e p e r l a c o l l e t t i v i t à . È p e r q u e s t o c h e , s u l l a s c o r t a d e l l a p o s i t i v a e s p e r i e n z a d e l 2 0 2 4 , l ’ U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i L i n k h a d e c i s o d i s o s t e n e r e a n c h e q u e s t ’ a n n o u n p r o g e t t o c h e v u o l e r i d a r e d i g n i t à a l l a P o l i t i c a , q u e l l a c o n l a ' P ' m a i u s c o l a , u s c e n d o d a l c l i c h é c h e n e i n d i v i d u a s o l o g l i a s p e t t i n e g a t i v i e d e t e r i o r i ” .