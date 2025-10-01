R o m a , 1 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " S u l P n r r i l G o v e r n o è c o s t r e t t o a f a r e i g i o c h i d i p r e s t i g i o : a l l u n g a r e l e s c a d e n z e a r t i f i c i o s a m e n t e , s p o s t a n d o r i s o r s e s u n u o v i s t r u m e n t i f i n a n z i a r i o l t r e i t e r m i n i d e l P n r r s e n z a t e m p i e c r i t e r i c h i a r i ; è i l l u s i o n i s m o c o n t a b i l e " . C o s ì G i u l i a P a s t o r e l l a , d e p u t a t a e v i c e p r e s i d e n t e d i A z i o n e , d u r a n t e l a d i s c u s s i o n e g e n e r a l e s u l l e c o m u n i c a z i o n i d e l m i n i s t r o T o m m a s o F o t i s u l l a r e v i s i o n e d e l P n r r . “ S t i a m o f a c e n d o f a t i c a n e l l a r e a l i z z a z i o n e d i t u t t i g l i o b i e t t i v i d e l P n r r n e i t e m p i p r e v i s t i . D e i 1 9 4 m i l i a r d i p r e v i s t i d a l P i a n o n a z i o n a l e d i r i p r e s a e r e s i l i e n z a n e s o n o s t a t i s p e s i s o l t a n t o 8 6 . A d e s e m p i o , p e r T r a n s i z i o n e 5 . 0 s o n o s t a t i p r e n o t a t i d a l l e i m p r e s e s o l o 1 , 7 m i l i a r d i s u i 6 , 2 d i s p o n i b i l i e s o n o s t a t i s p e s i m e n o d i 3 5 0 m i l i o n i i n t o t a l e . U n d i s a s t r o a n n u n c i a t o " , c o n c l u d e .