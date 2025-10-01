R o m a , 1 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " S e n z a P n r r n o n c i s a r e b b e n e m m e n o l a m i s e r a c r e s c i t a d e l P i l d e l l o z e r o v i r g o l a . I l G o v e r n o f a s o l o r e v i s i o n i , c o m e q u e l l a d e l p i a n o ‘ I t a l i a 1 G i g a ’ , d i m o s t r a t o s i f a l l i m e n t a r e , c o n g e s t i o n e o p a c a d e l l a v o r o s v o l t o d a l p r i n c i p a l e o p e r a t o r e O p e n F i b e r . S i p a r l a d i r e n d i c o n t a z i o n i e r e v i s i o n i , m a q u a l c u n o h a v e r i f i c a t o i d a t i d i c o p e r t u r a d e l l ’ a c c e s s o d e i t e r r i t o r i i t a l i a n i a l l a f i b r a ? A b b i a m o u n t a g l i o d e l l e c o n n e s s i o n i d a 7 0 0 m i l a c i v i c i e s i p a r l a d i r i c o r r e r e a l l ’ a l t e r n a t i v a d e l l e c o n n e s s i o n i s a t e l l i t a r i . M a c h i è c h e l e p u ò f o r n i r e ? S t a r l i n k d e l v o s t r o a m i c o M u s k . S e n o i p e r d i a m o i l p i a n o ‘ I t a l i a 1 G i g a ’ p e r d i a m o i l f u t u r o d e l P a e s e ” . C o s ì i l d e p u t a t o d e l M 5 s A n t o n i n o I a r i a , c o m p o n e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e T r a s p o r t i , p o s t e e t e l e c o m u n i c a z i o n i , d u r a n t e l a d i s c u s s i o n e g e n e r a l e s u l l e c o m u n i c a z i o n i d e l m i n i s t r o F o t i s u l l a r e v i s i o n e d e l P n r r .