R o m a , 1 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " E s c l u d e r e c a t e g o r i c a m e n t e i l d i r o t t a m e n t o d e i f o n d i p e r l e p o l i t i c h e d i C o e s i o n e v e r s o l a s p e s a p e r l a d i f e s a , l ’ i n d u s t r i a b e l l i c a e l a m o b i l i t à m i l i t a r e ; i n c e n t i v a r e l ' i n s t a l l a z i o n e d i p a n n e l l i f o t o v o l t a i c i , v i s t i i r i t a r d i c h e l ' I t a l i a s t a r e g i s t r a n d o ; e l i m i n a z i o n e i S u s s i d i a m b i e n t a l i d a n n o s i ; p i e n a f u n z i o n a l i t à d e l l e n u o v e s t r u t t u r e d e l l a s a n i t à t e r r i t o r i a l e ; p i e n a t u t e l a d e l l ’ o c c u p a z i o n e n e l l ’ a m b i t o d e l l a r i f o r m a d e l t r a s p o r t o f e r r o v i a r i o . S o n o l e n o s t r e p r i n c i p a l i p r i o r i t à s u l P n r r , g e s t i t o d a q u e s t o G o v e r n o i n m o d o f a l l i m e n t a r e : t u t t e l e a m b i z i o n i s o n o s t a t e r i d i m e n s i o n a t e i n m a n i e r a s i g n i f i c a t i v a , m a s s a c r a t i g l i i m p e g n i s u t r a n s i z i o n e g r e e n e s a n i t à p u b b l i c a , p e r M e l o n i l ’ o b i e t t i v o o r m a i è s o l o e v i t a r e i l d i s i m p e g n o d e l l e r i s o r s e " . C o s ì l a c a p o g r u p p o d i A v s n e l l a c o m m i s s i o n e A t t i v i t à p r o d u t t i v e F r a n c e s c a G h i r r a , d o p o l e c o m u n i c a z i o n i d e l m i n i s t r o F o t i a l l a C a m e r a . " L ’ a t t u a l e g o v e r n o - p r o s e g u e - h a e r e d i t a t o d a l p r e c e d e n t e u n p r e f i n a n z i a m e n t o e t r e r a t e p a r i a 8 5 m i l i a r d i d i e u r o . I n o l t r e , n e l l ' a m b i t o d e i p a g a m e n t i r i s u l t a v a n o g i à s a l d a t i g l i i n t e r v e n t i r e l a t i v i a l l ' E c o b o n u s 1 1 0 % e T r a n s i z i o n e 4 . 0 , p e r u n t o t a l e d i 2 7 m i l i a r d i e 6 4 0 m i l i o n i d i e u r o . E p p u r e , n o n o s t a n t e q u e s t o b u o n a v v i o , i n s e g u i t o a l l e c o m u n i c a z i o n i d e l l o s c o r s o i l 4 g i u g n o , c o n c u i l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a s o l l e c i t a v a l a r e a l i z z a z i o n e d e i p i a n i e n t r o l ’ a g o s t o 2 0 2 6 , i l g o v e r n o i t a l i a n o h a r e v i s i o n a t o p e r l a q u i n t a v o l t a i l ' P i a n o ' , p e r u n v a l o r e c o m p l e s s i v o d i 1 4 m i l i a r d i d i e u r o ( c i r c a i l 7 , 3 % d e l t o t a l e ) , a t t r a v e r s o u n a r i d u z i o n e d e l n u m e r o d e g l i o b i e t t i v i / t r a g u a r d i c h e p a s s a n o d a 6 2 1 a 6 1 4 : i n b u o n a s o s t a n z a , l a s p e s a e f f e t t i v a m e n t e s o s t e n u t a , a l 3 1 m a g g i o 2 0 2 5 , r i s u l t a p a r i a 7 4 m i l i a r d i e 3 0 0 m i l i o n i d i e u r o , s o l o i l 3 8 , 2 2 % d e l t o t a l e . C i f r a d e l u d e n t e e p r e o c c u p a n t e , m e n t r e d i c i a n n o v e m i s u r e o g g e t t o d i s e m p l i f i c a z i o n e o r i d i m e n s i o n a m e n t o r i g u a r d a n o l a m i s s i o n e ' r i v o l u z i o n e v e r d e e t r a n s i z i o n e e c o l o g i c a " . " S u l f r o n t e d e l l a s a n i t à u n a n o t a d e l l a F o n d a z i o n e G i m b e h a d a t e m p o a v v e r t i t o c h e s o l t a n t o i l 1 8 - 2 9 % d e i f o n d i r i s u l t a e f f e t t i v a m e n t e s p e s o , n o n o s t a n t e l a s c a d e n z a f i n a l e d e l p i a n o , g i u g n o 2 0 2 6 , s i a v v i c i n i p e r i c o l o s a m e n t e . I n f i n e , e n o n u l t i m o , l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a h a a p e r t o a n c h e a l l a p o s s i b i l i t à d i u t i l i z z a r e p a r t e d e i f o n d i p e r r a f f o r z a r e i l r u o l o d e l l e b a n c h e e d e g l i i s t i t u t i d i p r o m o z i o n e n a z i o n a l i , a m m e t t e n d o a n c h e f o r m e d i c o n t r i b u t o v o l o n t a r i o a l f u t u r o p r o g r a m m a e u r o p e o p e r l ’ i n d u s t r i a d e l l a d i f e s a ( E d i p ) e a i p r o g r a m m i d e l l ’ U e p e r l e c o m u n i c a z i o n i s a t e l l i t a r i , c o m e I r i s 2 o G a l i l e o . I l q u a d r o d e f i n i t i v o è d i u n a g r a n d e o c c a s i o n e p e r d u t a ” , c o n c l u d e G h i r r a .